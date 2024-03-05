Россия с целью удовлетворения потребностей в вооружении и технике и для комплектования новых подразделений активно наращивает способности своего военно-промышленного комплекса. В то же время война продемонстрировала определенные ограничения в возможностях производства некоторых видов вооружений, особенно в условиях санкций. Значительная часть российских боевых бронированных машин, танков, артиллерии производятся путем восстановления техники из баз хранения и каннибализации другой техники из этих складов или поврежденной в боях. При этом, в Кремле кичатся наращиванием возможностей своего ВПК перед внутренней и зарубежной аудиториями, Путин посещает военные заводы, чтобы поднять свой рейтинг, при этом скрывая объективную реальность. В течение 2022-2023 годов российские минобороны и подконтрольные им пропагандистские медиаресурсы анонсировали принятие на вооружение или скорое появление на фронте различных образцов вооружений, которые по состоянию на начало 2024 года либо так и не появились на фронте, либо используются только в отдельных случаях.

К числу таких анонсов можно отнести российские артиллерийские системы Коалиция-СВ и Мальва. В течение второй половины 2023 года в РФ сообщали о принятии на вооружение этих САУ, также противникам сообщалось об их испытаниях в зоне боевых действий и начале серийного производства. Однако до сих пор не появилось никаких подтверждений их применению на поле боя, не говоря уже о подтверждении их заявленных характеристик. В частности, Коалиция-СВ может представлять серьезную угрозу, если россиянам действительно удалось добиться дальности стрельбы в 70 км при скорострельности в 12 выстрелов в минуту. Учитывая существенные проблемы с производством артиллерии, в частности орудий, которые РФ снимает с находящихся на хранении советских САУ, есть большие сомнения в прорыве российских инженеров в сфере производства современной артиллерии. Колесная Мальва на фронте тоже не дебютировала.

Российское военно-политическое руководство не упускает возможности лишнего пиара, демонстрируя отправку в войска новых партий техники. Однако публикаций о поставках новых партий ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52 нет до сих пор, хотя россияне не скрывают поставки в армию самолетов Су-34 и Су-35. Более того, в феврале в одном из репортажей российского минобороны было замечено вертолет Ка-52, на котором был установлен хвостовой стабилизатор от другого Ка-52. Это заметно из-за разницы в камуфляжах: на серый вертолет установлен стабилизатор от вертолета, бывший в зеленом камуфляже. Вероятно, стабилизатор был поврежден осколками зенитной ракеты, но РФ не производит в достаточном количестве детали вертолетов не только для их массового производства, но и для ремонта поврежденных. Поэтому они были вынуждены прибегнуть к каннибализации одной машины для восстановления другой.

Хотя РФ сохраняет возможности для регулярных ударов по территории Украины, не все виды дальнобойного вооружения, применение которых на войны анонсировалось ранее пропагандистами, достались войскам. В частности, дрон-камикадзе Италмас от компании-производителя дронов Ланцет ZALA AERO, с дальностью 200км, на войне не используется или используется в единичных случаях, хотя еще в октябре россияне сообщали о том, что скоро они будут предоставлены в войска. Похожая ситуация и с крылатыми ракетами для тактической авиации Х-59МК2 и Х-69. Фиксируется только ограниченное использование в 2024 году ракет Х-69 (и Х-59МК2, если верить источникам окупантов), которые не подтвердили свои высокие заявленные характеристики и малую заметность для украинских радаров. ПВО их эффективно перехватывает.

Пропаганда и пиар российского военно-политического руководства на заводах ВПК скрывает реальность, в которой Россия столкнулась с существенными ограничениями возможностей производства вооружений от бронетехники до вертолетов и ракетных систем. Об этом свидетельствует активный разбор на запчасти складских запасов вооружения и поврежденной техники и отсутствие на поле боя оружия, будущее появление на фронте которого россияне с гордостью анонсировали еще в прошлых годах.