"У россиян действительно начало определенное истощение": в ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации у Покровска

Российские войска испытывают трудности у Покровска, а их попытки атаковать город с юга и запада не дают результата. При этом наблюдается определенная тенденция нравственного, физического и материального истощения россиян.

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Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Радио Свобода". По его словам, эффективная работа украинских подразделений БПЛА и их сотрудничество с пехотой значительно усложняет продвижение врага в этом направлении.

"Наблюдается определенная тенденция истощения россиян. Я не говорю, что у украинцев какое-то второе, третье, сто пятисотое дыхание… Но у россиян действительно начало наблюдаться определенное физическое, моральное, материальное истощение. Это есть, это заметно", – отметил спикер.

Трегубов сказал, что военные "увязли" под Покровском, а наступление россиян непосредственно с юга и их попытка обойти город с западной стороны, потерпела неудачу. И это при том, что рядом Новопавловское направление, откуда можно опрокидывать силы.

"Я бы связывал это, во-первых, с очень эффективными действиями украинских БПЛАшников, которые сумели наладить эффективную оборону, отталкиваясь от города Покровск напрямую, и эффективное сотрудничество БПЛА с подразделениями пехоты, в том числе штурмовой пехоты, которые смогли построить эффективную связь", — сказал он.

По словам спикера, на этом этапе войны "связка" является ключевой для обеих сторон. При этом у россиян сейчас нет четкого понимания того, за что идет война.

На фоне переговорного процесса между РФ и США у окупантов снижаются боевой дух и мотивация. Они "чувствуют, что в воздухе повис такой аромат договорнячка", поэтому возникают сомнения в целесообразности наступления, ведь раньше уже занимали определенные территории, но впоследствии их оставляли. Как это было с Купянском на Харьковщине, на который снова наступают русские солдаты.

По состоянию на утро 27 февраля Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские бойцы отразили 33 штурмовых атаки армии РФ в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.

Как сообщал OBOZ.UA, российское командование бросает в "мясные" штурмы раненых россиян на костылях. Такую ситуацию наблюдали украинские бойцы в Покровском направлении.

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