Блог | Александр Коваленко: У россиян день бесконечного стресса

У россиян сегодня день бесконечного и очень глубокого стресса. Не успели они насладиться кадрами уничтожения в районе Кременной уникальной российской БМПТ Терминатор-2, как в открытых источниках были опубликованы кадры применения ВСУ 152-мм снарядов "Краснополь".

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На сегодняшний день "Краснополь" у россиян считается наиболее высокоточным российским снарядом из всей номенклатуры 152-мм, хотя разработка его началась ещё в эпоху СССР, в 1970-х, а в 1980-х началось его производство. В рф же он только проходил модернизацию.

Сейчас у россиян форменный диссонанс и авральная дискуссия на тему, способны ли ВСУ применять 3ОФ39 "Краснополь" и вообще откуда у них эти снаряды, которые даже у РОВ – большая редкость? И на все свои вопросы они получают неутешительные ответы.

Применять ВСУ их могут, поскольку для наших специалистов настройка на длину волны лазера к данному снаряду не составляет труда. А как они оказались у ВСУ? Помните, российские пропагандисты, особенно Александр Коц, в экстазе были от захвата складов БК в Балаклеи?

Так вот, эти умники не только не истратили ресурс этих складов, но и завезли своих боеприпасов, среди которых было немало "Краснополей", а когда бежали из Харьковской области, всё это оставили. В общем, не только не тронули нашего, но и своего завезли. А теперь это завезённое утрамбовывает чмонь в режиме 24/7.