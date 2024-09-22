'У россиян есть солдаты-рабы': командир экипажа БПЛА рассказал о тактике врага

Армия государства-террориста России в войне против Украины применяет тактику строительства линий обороны и быстрого зарывания в землю. Для этого она использует так называемых солдат-рабов.

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Об этом в эфире "Мы - Украина" рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш. Он отметил, что такой рабочей силе враг не выдает оружие. Солдаты работают в черных робах, броне и касках.

"Я считаю, что в РФ одни из самых мощных инженерных войск в мире, к сожалению, из-за того, что у них есть условно солдаты-рабы. Как бы это смешно ни звучало, но это целые подразделения "одноразок", которых запускают, чтобы они копали окопы, позиции. И делают они это, к сожалению, очень быстро и качественно", – отметил военный.

По словам бойца, не раз были ситуации, когда россияне заводили на позиции невооруженные группы с лопатами, кирками и другими инструментами.

"И они просто 24/7 непосредственно копают, копают, копают и подготавливают позиции. И к сожалению, это дает свои результаты, они быстро копают норы, личный состав понимает, что это чрезвычайно важная вещь, которая поможет им выжить. И у них другого метода нет", – объяснил защитник.

По его словам, уже через несколько дней перед глазами ниоткуда возникают целые линии российских окопов.

"Ты вроде забрасываешь их боеприпасами, уничтожаешь личный состав, а они просто присылают новое мясо, которое продолжает копать. Это выглядит, как зомби-ленд, но он, к сожалению эффективный", – констатировал Отченаш.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Израильский военный обозреватель Давид Шарп считает, что темпы наступления войск РФ на Покровском направлении фронта не слишком высоки и в дальнейшем могут снизиться из-за погодных условий. Сейчас на сам город Покровск враг вроде бы уже не особенно продвигается, но серьезная опасность существует для населенных пунктов на юг.

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