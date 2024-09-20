'Бои ведутся на подступах': военный рассказал, прорвались ли оккупанты к Селидово на Донетчине. Карта

Российским оккупационным войскам не удалось прорваться в город Селидово на Покровском направлении. На подступах к городу их остановили Силы обороны, и там продолжаются бои.

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Об этом в эфире "Апостроф TV" сообщил офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ Александр Рясной. Несмотря на заявления российских военкоров о якобы взятии города, Селидово остается полностью под контролем ВСУ.

"Противник (РФ. – Ред.) в город не проникал, бои ведутся на подступах. Хотя российские военкоры активно продолжают освещать тему, будто они уже в городе Селидово, но это не так. Селидово – полностью под нашим контролем", – сообщил офицер.

Военнослужащий отметил, что российские войска пытаются захватить населенные пункты на Покровском направлении до наступления холодов, чтобы закрепиться, создать логистические хабы и плацдарм для дальнейших наступлений.

Он также отметил, что после закрепления пехоты россияне активно используют танки, БТРы и БМП.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия перебрасывает на Покровское направление новые резервы и планирует воспользоваться благоприятными условиями, чтобы штурмовать город. Враг спешит, потому что хочет успеть до периода дождей, ведь тогда проводить штурмы будет очень сложно.

Ранее сообщалось, что темпы наступления войск РФ на Покровском направлении фронта не слишком высоки и в дальнейшем могут снизиться из-за погодных условий. Сейчас на сам город Покровск враг вроде бы уже не особенно продвигается, но серьезная опасность существует для населенных пунктов к югу.

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