Россия перебрасывает на Покровское направление новые резервы: военный рассказал, почему враг спешит. Карта

Россия перебрасывает на Покровское направление новые резервы и планирует воспользоваться благоприятными условиями, чтобы штурмовать город. Враг спешит, потому что хочет успеть до периода дождей, ведь тогда проводить штурмы будет очень сложно.

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Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 офицер 1-го отдельного отряда ЦСП "ОМЕГА" Влас. По его словам, очевидно, что целью россиян является захват Покровска и в целом Донбасса.

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Наблюдается высокая активность врага, чтобы успеть воспользоваться благоприятными условиями погоды. Потому что когда начнутся дожди проводить штурмовые действия россиянам очень сложно или даже невозможно. Насколько мне известно, враг не пытается опрокидывать войска на Курское направление или куда-нибудь еще, наоборот здесь много резервов у них", – рассказал военный.

Оккупанты постоянно проводят штурмы малыми группами и пытаются закрепиться, однако украинские защитники не дают им такой возможности.

"Они идут и идут малыми группами, пытаются где-нибудь закрепиться, но наше подразделение делает все для того, чтобы врагу это не удалось ни на каком участке. Они только пытаются закрепиться, как мы сразу их выбиваем", – отметил офицер.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российские оккупанты предпринимают попытки обойти Покровск и ударить по флангам. Ситуация на этом направлении фронта напряженная, но контролируемая.

Ранее сообщалось, что темпы наступления войск РФ на Покровском направлении фронта не слишком высоки и в дальнейшем могут снизиться из-за погодных условий. Сейчас на сам город Покровск враг вроде бы уже не особенно продвигается, но серьезная опасность существует для населенных пунктов к югу.

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