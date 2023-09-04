У россиян не будет шансов: эксперт указал на преимущества снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

США в ближайшие недели могут отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном. Такие снаряды могут быть назначены для американских танков Abrams. Эксперты рассказали о преимуществах этих снарядов.

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Об этом OBOZREVATEL в эксклюзивном интервью рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, таким образом, у россиян не будет никаких шансов.

"Да, именно такие снаряды применяются танками Abrams. Обеденный уран используют в боеприпасах, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам возможность легко пробивать броню. На сегодняшний день у россиян нет танков, защита которых была бы эффективной от такого вида оружия", – сказал Коваленко.

Как утверждает эксперт, даже Т-90 "Прорыв" после попадания такого снаряда в 99 процентах случаев будет полностью уничтожено.

"Это из положительного. Негатив состоит в том, что такая техника до нас еще не дошла, и когда это произойдет, пока не известно. Есть большие сомнения, что Abrams примут участие в нынешнем контрнаступлении. По идее, они будут готовы уже в следующем году", – резюмировал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, США впервые отправят в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Их будут запускать с американских танков Abrams, которые должны быть доставлены в нашу страну в ближайшие недели.

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