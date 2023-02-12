"У россиян нет ничего, кроме огромного количества трупов": Пионтковский рассказал, чем завершится новое наступление РФ на Украину

Новое большое российское наступление, если оно произойдет, не будет успешным. Россиянам нечего противопоставить Вооруженным силам Украины, кроме огромного количества трупов – как зэков, так и мобилизованных.

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Такое мнение в эфире телеканала "Еспресо" озвучил проживающий в Вашингтоне российский политолог Андрей Пионтковский. Он видит два возможных варианта развития событий: либо наступление ВСУ и победа Украины, либо попытка наступления армии РФ и гора российских трупов, а в итоге все равно победа Украины.

По его мнению, первый и основной сценарий предполагает предоставление Украине огромного пакета военной помощи, как уже обещанной, так и новой.

"То, что уже передано и передается – танковая армада, самолеты, дальнобойные ракеты, включая Storm Shadow. Я считаю главным не столько танки, сколько новые ракеты, расширяющие радиус действия HIMARS с 80 до 160 километров. В полной мере это будет где-то к началу мая. До этого же времени создадутся учебно-методические условия. Май и июнь – это решающее наступление украинской армии, скорее всего на юге: Мелитополь, Бердянск, превращение Крыма и всего этого в огромный котел", – пояснил Пионтковский.

В то же время, по его словам, возможен и другой сценарий, включающий в себя новое безумное наступление российской армии в ближайшие дни, пока Украина в полном объеме не получила обещанную военную помощь.

"Возможно, мы сейчас слушаем с недоверием сообщения американской разведки о том, что Путин готовит безумное наступление именно в ближайшие дни, чтобы использовать окно возможностей до украинского наступления. Я думаю, что российское наступление успехом не сможет закончиться. Ничего у россиян нет, кроме огромного количества трупов. Труппы заключенных россиян закончились, сейчас будут трупы мобилизованных. Это наступление закончится либо ничем и продолжит ситуацию неопределенности до мая, либо закончится огромным поражением России", – считает российский политолог.

Он убежден, что это поражение станет триггером к политическим изменениям внутри России. В частности, российские генералы займут позицию: "Мы вас предупреждали Владимир Владимирович, и вот к чему это привело".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с конца января российские оккупационные войска ведут наступление на пяти основных направлениях фронта. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском. В этих направлениях они привлекли большое количество сил и средств.

Военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL заявил, что делать выводы о результате текущего российского наступления пока рано. По его мнению, оно еще не захлебнулось. Более того, есть тенденция к обострению. Не исключено, что оккупанты до сих пор проводят разведку боем и еще не применили все свои ресурсы.

В то же время по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия может активизировать усилия по захвату востока Украины, но сил и ресурсов, чтобы начать новое широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля, у нее нет.

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