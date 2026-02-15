'У россиян предпаническое состояние': полковник объяснил, как удалось переломить ситуацию возле Гуляйполя

Российские войска потерпели ряд поражений на нескольких участках фронта, в частности в районе Гуляйполя, что в Запорожской области. Критические трудности для противника создали потеря связи из-за блокировки Starlink и проблемы с работой Telegram.

Об этом в комментарии медиа рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, из-за потери связи и углубления в украинские тылы, в рядах российского войска наблюдаются панические настроения.

"Враг несет большие потери, и это происходит, в частности, из-за блокировки Starlink, поэтому у россиян предпаническое состояние, ведь их войска забурились глубоко в наши тылы и отрублены от связи. И на фоне этой паники нам надо выполнить определенные задачи, но времени на это не так много", – пояснил он.

В то же время эксперт предостерег, что противник может восстановить систему связи в течение недели-полторы. Именно этот промежуток времени, по его мнению, украинские силы должны использовать для выполнения определенных задач и закрепления достигнутого результата.

Ситуация на Запорожском направлении

По словам Свитана, на Запорожском направлении продолжается тактическое продвижение украинских военных со стороны Варваровки, которое уже приобрело признаки операции армейского уровня.

Вместе с тем российские подразделения углубились в украинские тылы, однако не подтянули должным образом силы и средства. Эксперт отметил, что при условии четко поставленных задач и достаточного ресурса украинские силы способны создать для оккупантов серьезные проблемы. В частности, возможно восстановить ранее утраченные позиции в районе Гуляйполя и вблизи Степногорска.

Свитан также обратил внимание, что российские войска пытались продвинуться между Орехово и Днепром в направлении Запорожья, в частности по дну бывшего Каховского водохранилища. Сейчас, по его оценке, противник оказался в сложной ситуации.

Эксперт предположил, что проведение операции тактического уровня может позволить взять противника в серьезный "котел". Он напомнил, что подобные действия ранее проводили на Купянском направлении и в районах Доброполья, Покровска, Мирнограда и Гришино.

Напомним, блокирование терминалов Starlink может повлиять на способность российских войск провести запланированное на весну наступление. Сейчас проблемы со связью и неблагоприятные погодные условия уже притормозили врага на большинстве направлений фронта.

Также OBOZ.UA сообщал, по оценкам экспертов Института изучения войны, блокирование оккупантам Starlink дало "импульс" Силам обороны Украины. Защитники провели ряд локальных контратак на стыке Днепропетровщины и Запорожья.

