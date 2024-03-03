У украинцев нет выхода: защитник 'Азовстали' предупредил, что Россия способна устроить еще 'тысячи Буч'

Украинцам необходимо мобилизоваться, чтобы остановить российских оккупантов, пытающихся прорвать фронт. В ином случае враг может прийти в мирные города и села, где устроит массовые расправы над людьми, как это было в Буче Киевской области.

По словам младшего лейтенанта Национальной гвардии "Азов" Владислава Дутчака с позывным "Доцент", украинцам нужно преодолеть свой страх и сражаться против агрессора. Об этом он заявил в интервью ТСН.

По словам защитника, Украине грозит еще сотни, а то и тысячи Буч, если оккупанты прорвут фронт и зайдут в мирные города и села. Дутчак заявил, что понимает украинцев, которые не хотят воевать и говорят, что не рождены для войны. Однако своих страхи нужно преодолеть и встать на защиту страны.

"Я человек, который 18 лет проработал в высшем образовании, с 1992 года, и никогда не был связан с армией, ни разу. Потому что по состоянию здоровья я не служил. И больше скажу, что возможно, где-то пять лет назад я даже не представлял себя военным. Я прекрасно понимаю этих людей, потому что я тоже не сверхчеловек, и я знаю не так много людей, не знающих страха. Но я их знаю, и они в "Азове". Надо преодолеть свой страх", – сказал защитник.

Также он подчеркнул, что у украинцев нет другого выхода, ведь речь идет об угрозе уничтожения. Дутчак отметил, что россияне открыто пишут о своих намерениях уничтожить украинскую нацию.

"Если противник прорвется в наши родные города, еще не оккупированные села, то их ожидает судьба Бучи. Это нужно всем осознать. Убежать не удастся. И осознать, что нас ждут еще сотни, а то и тысячи Буч, если россияне прорвут фронт и придут", – объяснил военный.

Напомним, младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко заявил, что политики наращивают медийную узнаваемость среди электората, используя тему борьбы с мобилизацией. Намеренное затягивание законодательного урегулирования вопроса набора в армию чревато потерей оборонных возможностей и подрывом национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что система реестра военнообязанных "Оберіг", которая была создана для хранения информации обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в Украине, уже работает с самыми крупными реестрами. В частности систему присоединили к Государственной миграционной службе и Государственной пограничной службе.

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