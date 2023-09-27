'У Украины будет больше возможностей для защиты': Зеленский пообещал содержательные октябрь и ноябрь. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал содержательные следующие два месяца осени. По его словам, в октябре и ноябре у страны будет больше возможностей для защиты.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном обращении к украинскому народу вечером 27 сентября. Он подчеркнул, что воинам нужно больше инструментов, чтобы уничтожать российские ракеты, ударные дроны и авиацию (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Отдельное поручение – военным, будут отдельные поручения и всем, кто занимается международным направлением: нашим воинам нужно больше инструментов, чтобы уничтожать и российские ракеты, и "шахеды" и другие ударные дроны, и российскую авиацию. И я благодарен всем в мире, кто уже помогает и готов увеличить помощь нашему государству именно такими средствами, которые способны обеспечить больше защиты от российского террора", – заявил Зеленский.

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Вместе с тем он сообщил, что провел несколько подготовительных совещаний. И отметил, что еще в сентябре планируются мощные меры по усилению государства.

"Уже работаем над содержательным наполнением октября и ноября. Украина будет сильнее. Украина будет иметь больше возможностей для своей защиты. Что бы ни происходило в мире, какими бы ни были внешние условия, мы с вами должны помнить: только наши условия, только наше внутреннее отношение к Украине, к свободе, к нашим целям определяет то, когда мы достигнем нашей цели. Главной цели – победы Украины. Сила для Украины не имеет альтернатив. И каждый, кто усиливает государство, каждый и каждая, кто становится крепче, и все , кто помогает бороться с врагом и получать для Украины результаты – все приближают нашу цель" – акцентировал гарант.

Президент отметил, что день был длинный и насыщенный. У него было много совещаний и различных встреч.

"Утренний селектор – доклады военных, СБУ, МВД. В частности, относительно российских обстрелов и ликвидации их последствий. Отдельное внимание – Херсону, Херсонщине. На днях Россия с особой жестокостью обстреливает Херсон, Берислав, села Херсонской области. Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам , фермах, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! И я благодарю каждого и каждого, кто работает и в этой области – на Херсонщине, – и во всех других наших регионах, которые подвергаются подобным ударам. Харьковщина, Донетчина, Запорожье, северные области. Чрезвычайно важно, чтобы, несмотря ни на что, были и спасители, и спасение. Когда они есть, когда жизнь спасаются, террор не победит", – заявил гарант.

Он поблагодарил всех врачей и работников ГСЧС, волонтеров, полицейских, коммунальщиков, энергетиков, местных властей и каждого, кто помогает сохранить жизнь людей и восстанавливать жизненные условия.

Также гарант рассказал, что принял сегодня верительные грамоты от послов – семь послов, начинающих работать в Украине. Это Великобритания, Франция, Эстония, Канада, Венгрия, Словения и Европейский Союз.

"Пообщался со всеми. Они настроены на максимально продуктивную работу с Украиной, и уверен: именно такая работа нужна сейчас всем нам, всем в мире, кто стремится приблизить к завершению войны. Приблизить нашу общую победу", – продолжил Зеленский.

Кроме того, он сообщил о новом после фандрейзинговой платформы United24. Им стал британский актер Марк Стронг.

"Мы говорили сегодня, и я поблагодарил за решение Марка работать по направлению "Образование и наука". Его целью будет сбор средств на восстановление украинских школ. Наша задача – дать всем украинским детям возможность учиться в школе, а не дистанционно там и тогда, где и когда это разрешают условия безопасности, кстати, благодаря United24 уже собрано более 470 миллионов долларов, почти полмиллиарда благотворительных взносов из более чем 110 стран мира, разные страны, разный уровень вкладов, это и люди помогают – обычные люди и компании. Я благодарю всех!" – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подходит к завершению пятьсот восемьдесят первые сутки российской войны. В течение 27 сентября бойцы ВСУ отбивают все атаки врага и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь.

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