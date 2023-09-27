ВСУ отбивают все атаки врага и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 14 боевых столкновений – Генштаб

В Украине подходит к завершению пятьсот восемьдесят первые сутки российской войны. В течение 27 сентября бойцы ВСУ отбивают все атаки врага и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь.

Всего за последние сутки на фронте произошло 14 боевых столкновений. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 27 сентября (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Враг нанес 44 авиационных удара и совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больница гражданская инфраструктура. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", – говорится в сообщении.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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– На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Авиационный удар был нанесен в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали 25 населенных пунктов. Среди них Турья Черниговской области; Хлебороб, Чернацкое, Рудак, Рожковичи, Ястребщина Сумской области и Одноробовка, Глубокое, Старица, Гатище Харьковской области.

– На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Бологовки, Кругляковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Берестово Харьковской области.

– На Лиманском направлении от авиационных ударов врага пострадали Надежда, Новоегоровка, Невское Луганской области и Северск, Спорное, Веселое Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Донецкой области.

– На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаку противника в районе Григоровки Донецкой области. Войска РФ нанесли авиационные удары возле Андреевки, Константиновки, Северного, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15-ти населенных пунктов. Это Николаевка, Марково, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Враг и дальше наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

– На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Водяного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

– На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 8 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Армия РФ нанесла авиационный удар вблизи Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника в районе Ровно Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. Это Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

– На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Волшебное, Роботино, Малые Щербаки, Каменское, Плавные Запорожской и Никополь Днепропетровской области.

– На Херсонском направлении вражеская армия нанесла авиационных ударов в Николаевке, Бургунке и Ольговке Херсонской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них город Херсон, Антоновка, Днепровский, Широкая Балка Херсонской области.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины истощают врага по всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по зенитно-ракетному комплексу С-300 и средствах противника", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки Силы обороны Украины пополнили российскую "армию 200-х" еще на 320 оккупантов. Так что общая численность потерь РФ в живой силе за период полномасштабной войны достигла уже 276 990 человек.

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