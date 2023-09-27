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ВСУ отбивают все атаки врага и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 14 боевых столкновений – Генштаб

Ульяна Виноградова
War
4 минуты
40,7 т.
ВСУ отбивают все атаки врага и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 14 боевых столкновений – Генштаб

В Украине подходит к завершению пятьсот восемьдесят первые сутки российской войны. В течение 27 сентября бойцы ВСУ отбивают все атаки врага и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь.

Всего за последние сутки на фронте произошло 14 боевых столкновений. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 27 сентября (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Враг нанес 44 авиационных удара и совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больница гражданская инфраструктура. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", – говорится в сообщении.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Видео дня

– На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Авиационный удар был нанесен в районе населенного пункта Поповка Черниговской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали 25 населенных пунктов. Среди них Турья Черниговской области; Хлебороб, Чернацкое, Рудак, Рожковичи, Ястребщина Сумской области и Одноробовка, Глубокое, Старица, Гатище Харьковской области.

– На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Бологовки, Кругляковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Берестово Харьковской области.

ВСУ отбивают все атаки врага и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 14 боевых столкновений – Генштаб

– На Лиманском направлении от авиационных ударов врага пострадали Надежда, Новоегоровка, Невское Луганской области и Северск, Спорное, Веселое Донецкой области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Донецкой области.

– На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаку противника в районе Григоровки Донецкой области. Войска РФ нанесли авиационные удары возле Андреевки, Константиновки, Северного, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15-ти населенных пунктов. Это Николаевка, Марково, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Враг и дальше наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

ВСУ отбивают все атаки врага и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 14 боевых столкновений – Генштаб

– На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Водяного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

ВСУ отбивают все атаки врага и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 14 боевых столкновений – Генштаб

– На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 8 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Армия РФ нанесла авиационный удар вблизи Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника в районе Ровно Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов. Это Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

– На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Волшебное, Роботино, Малые Щербаки, Каменское, Плавные Запорожской и Никополь Днепропетровской области.

– На Херсонском направлении вражеская армия нанесла авиационных ударов в Николаевке, Бургунке и Ольговке Херсонской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов. Среди них город Херсон, Антоновка, Днепровский, Широкая Балка Херсонской области.

ВСУ отбивают все атаки врага и продолжают наступление на Бахмут и Мелитополь: произошло 14 боевых столкновений – Генштаб

По данным Генштаба, Силы обороны Украины истощают врага по всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по зенитно-ракетному комплексу С-300 и средствах противника", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки Силы обороны Украины пополнили российскую "армию 200-х" еще на 320 оккупантов. Так что общая численность потерь РФ в живой силе за период полномасштабной войны достигла уже 276 990 человек.

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