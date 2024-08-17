У Украины нет 'грязных бомб': в МИД отреагировали на роспропаганду относительно якобы подготовки к ударам по ядерным объектам

Российская пропаганда снова разразилась фейками о намерениях Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции. Однако наше государство не имеет ни намерения, ни возможностей совершать какие-либо подобные действия.

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Об этом сообщили в Facebook Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на слова спикера Георгия Тихого. В ведомстве требуют от врага прекратить распространять опасную ложь.

"Украина всегда была и остается преданным членом ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их добывать", – подчеркнул представитель МИД.

Он напомнил, что впервые Россия распространила этот бред в 2022 году. Тогда Украина полностью пригласила миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь.

"С тех пор ничего не изменилось", – констатировал Тихий.

Напомним, в 2022 году тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил четырех своих коллег из Франции, Британии, США и Турции, чтобы предупредить – якобы Украина готовится применить "грязную бомбу". Ничего, кроме недоумения и недоверия, такие заявления на Западе не вызывали, но у подобного поведения россиян есть одна особенность – они пытаются свалить на ВСУ то, что планируют сделать сами.

"Грязной бомбой" называют смесь взрывчатых веществ, например, динамита с радиоактивным порошком или гранулами. При взрыве эта начинка разносится вокруг эпицентра, оставляя радиационное загрязнение.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году на фоне провалов в войне россияне также выдавали басню о том, что Украина намерена "продолжить работу над грязной ядерной бомбой". Заявили, что в этих целях госинспекция ядерного регулирования нашего государства якобы отправила на переработку партию облученного топлива из Ривненской АЭС.

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