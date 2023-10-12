У Украины уже есть образцы собственных ракет дальностью до 1000 км: у Зеленского рассказали подробности

Во время проведения контрнаступления на южном направлении стало ясно, что для поражения логистики врага в ВСУ есть потребность в ракетном вооружении. В связи с этим Украина приоритетом поставила производство собственных ракет.

Сегодня Украина уже имеет образцы собственных ракет, однако нуждается в финансовых инвестициях для расширения производственных мощностей. Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Он отметил, что Силы обороны Украины добились значительных успехов в использовании ударных дронов с большим радиусом действия, поражающих вражеские объекты даже в Подмосковье. Однако для того чтобы достичь полного паритета в ударном вооружении с врагом, нашим военным нужны также дальнобойные ракеты.

"Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, а й ракетное производство. И у нас уже есть отработанные экспериментальные образцы, которые имеют 750-1000 километров дальности", – сказал Подоляк.

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По его словам, для достижения равенства с Россией в этом компоненте вооружения Украине необходимо масштабировать свое производство.

"Украина не может построить за полгода, например, тысячу ракет или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Государство над этим работает", – сказал советник.

Также Подоляк сказал, в производство какого оружия Украина стремится инвестировать. По его словам, это производство дронов разных модификаций, в том числе мощных и с большим радиусом поражения, ракет украинского производства для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и артиллерийских и танковых снарядов разных калибров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина начала адаптировать отечественные противокорабельные ракеты "Нептун" для ударов на большие расстояния во время контрнаступления. Эти ракеты являются частью общей стратегии страны по повышению ее способности к дальнему удару.

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