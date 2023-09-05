Украина адаптирует противокорабельные ракеты 'Нептун' для нанесения ударов на большие расстояния - Newsweek

Украина начала адаптировать отечественные противокорабельные ракеты "Нептун" для ударов на большие расстояния во время контрнаступления. К таким выводам пришли западные эксперты после того, как Киев применил свое "совершенно современное" оружие в оккупированном россиянами Крыму.

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Об этом сообщает Newsweek. По словам заместителя директора проекта "Противоракетная оборона" Центра стратегических и международных исследований Яна Уильямса, ракеты "Нептун", которые были модифицированы Киевом перед началом полномасштабной войны в Украине, являются частью общей стратегии страны по повышению ее способности к дальнему удару.

Новым украинским ракетам "Нептун" приписывали уничтожение российского черноморского флагмана "Москва", что стало важным событием для Украины и вызвало смущение у Кремля только спустя несколько месяцев после начала войны.

Как отметил эксперт, эти ракеты Украина применяет, поскольку испытывает дефицит систем для нанесения ударов в глубокий тыл врага. В Украине нет американской системы тактических баллистических ракет ATACMS или крылатых ракет дальнего радиуса действия Taurus производства Германии.

"И Вашингтон, и Берлин отказались предоставить Украине эти системы, несмотря на то, что Лондон и Париж в начале этого года передали Украине англо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow или SCALP", – отметил Уильямс.

Поэтому Украина адаптирует и использует имеющиеся ресурсы, однако это не следует рассматривать как долгосрочное решение для ударов на большие расстояния.

Научный исследователь из Королевского института объединенных вооруженных сил, специализирующийся на оборонном исследовании, Сидхарт Каушал отметил, что нападение на мыс Тарханкут на западе Крыма в прошлом месяце "подтвердило, что Украина может использовать "Нептун" для наземных атак, что ставит под угрозу российские объекты в ранее безопасных тыловых районах".

Как сообщалось ранее, модифицированная ракета Р-360 имеет дальность полета в 400 километров. Эксперты активно работают над повышением этой характеристики. "Нептун" может перевозить до 350 килограммов взрывчатки на борту, включающий вес 150 кг боевой части. Оригинальная противокорабельная ракета может пролететь над морем расстояние 300 километров.

Напомним, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Глава германского правительства опасается, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок косвенно высказалась в поддержку передачи Taurus для ВСУ. Она заявила, что Берлин "рассматривает все пожелания" Киева, а полномасштабное вторжение России показывает, что "каждый день имеет значение".

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