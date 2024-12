Российские войска недавно незначительно продвинулись на территории Курской области РФ, где идет операция Вооруженных сил Украины. В атаках на украинские позиции, среди прочих, принимают участие подразделения чеченского спецназа "Ахмат".

Также на этом направлении зафиксировали части батальона "Арбат", который агрессор прикомандировал к так называемым силам "ДНР". Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По словам аналитиков, геолокационные кадры от 11 декабря показывают, что российские войска продвинулись к югу от Новоивановки (юго-восточнее Коренево) во время механизированного штурма размером примерно в взвод. Один провоенный блогер утверждал, что части ВС РФ также продвинулись к востоку от Новоивановки.

Со своей стороны минобороны РФ и другие российские источники заявляли об отбитии российскими силами населенных пунктов Дарьино (юго-восточнее Коренево) и Плехово (юго-восточнее Суджи). Тем не менее ISW не нашел подтверждения этих российских заявлений.

Сообщается, что вблизи Суджи действуют подразделения чеченского спецназа "Ахмат". Возле села Плехово – подразделения операторов БПЛА из отряда "Анвар спецназ" (возможно, речь идет о "добровольческом" отряде БАРС-25 "Анвар"), батальона спецназначения "Арбат" ("ДНР"), интернациональной "добровольческой" бригады "Пятнашка", 51-й общевойсковой армии и 382-го батальона морской пехоты (Черноморский флот РФ).

Кроме этого, на Курском направлении Россия привлекла подразделения 11-й воздушно-десантной бригады (район Суджи), 51-го и 104-го полков воздушно-десантных войск (районе Дарьино), подразделения 56-го полка ВДВ и "добровольческого" отряда "Тигр".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ отразили два механизированных наката ВС РФ на территории Курщины. В результате боя российские силы потеряли четыре единицы техники и около 20 военнослужащих.

