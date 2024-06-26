У врага – миллиарды долларов убытков: в ГУР рассказали о результатах использования 'народного спутника' ICEYE

Космический аппарат ICEYE, приобретенный фондом Сергея Притулы за пожертвования граждан, в украинской разведке используют уже почти два года для выявления враждебных целей и защиты государства. За это время были обнаружены и уничтожены тысячи вражеских объектов.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Наблюдение с орбиты позволяет получать данные как с временно оккупированных территорий Украины, так и других мест планеты, где расположены военные силы и средства российских захватчиков.

За период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE разведчики в целом сделали 4173 снимка вражеских объектов, среди которых:

370 аэродромов;

238 позиций ПВО и радиотехнической разведки;

153 нефтебазы и составы горючего;

147 складов ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17 военно-морских баз.

Также народный спутник помогает отслеживать объекты военно-промышленного комплекса агрессора и его логистическую сеть, включая незаконный мост между Россией и оккупированным Крымом.

Отмечается, что преимущество космического аппарата "ICEYE" заключается в его способности четко выявлять скопления даже тщательно замаскированных в зеленой зоне механизированных подразделений противника с их техникой.

Кроме того, народный спутник может точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора.

"Около 38% всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага ― это миллиарды долларов убытков для России, и цена ее агрессии будет расти!" – отметили в ГУР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военная разведка Украины за пять месяцев использования космического спутника ICEYE провела радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения сил оккупантов. Украинские разведчики начали использовать "народный спутник" 24 сентября 2022 года – с тех пор защитники страны ежесуточно получают необходимые разведданные из космоса.

Ранее сообщалось, спутник финской компании ICEYE позволяет делать снимки с высоким разрешением даже через стены зданий. Оккупанты нигде не смогут укрыться от украинской разведки.