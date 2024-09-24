У врага минус 8 складов БК и три пушки: в Нацгвардии отчитались об ударах по врагу и показали видео

Нацгвардейцы из 11 бригады имени Михаила Грушевского сдерживают российских оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях. За неделю подразделения аэроразведки этой бригады произвели 75 огневых поражений по позициям, военной технике и личному составу российской армии, еще более 20 поражений произвели артиллеристы бригады.

Видео дня

Ликвидированы десятки наблюдательных постов и мест сосредоточения личного состава вражеских войск, огневые точки, пушки, бронетехнику и склады боеприпасов. Детали рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, он также показал видео поражений.

В течение недели аэроразведчики 11 бригады НГУ провели 75 огневых поражений позиций и личного состава врага на Запорожском и Херсонском направлениях.

В частности, россияне потеряли:

23 наблюдательных постов;

11 единиц автобронетехники;

8 складо с БК;

7 антенн связи;

3 пушки Д-30;

12 мест пребывания о/с;

5 БПЛА разного типа.

Плодотворно поработали и артиллерийские подразделения 11 бригады, входящей в Южное оперативно-территориальное объединение НГУ.

В частности, на Херсонском направлении они произвели 22 огневых поражений, уничтожив:

12 позиций артиллерии;

5 орудий противника и их боевые позиции.

Напомним, утром в Генштабе ВСУ традиционно обновили данные по потерям врага за время полномасштабного вторжения. Только за сутки 23 сентября ВСУ отменили еще 1400 оккупантов и 61 артсистему армии РФ. Кроме того, уничтожены 16 танков, 40 боевых бронированных машин, одна РСЗО, три средства ПВО, 65 БпЛА оперативно-тактического уровня, 73 автомобиля и десять единиц специальной техники россиян.