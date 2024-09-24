УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

У врага минус 8 складов БК и три пушки: в Нацгвардии отчитались об ударах по врагу и показали видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,0 т.
У врага минус 8 складов БК и три пушки: в Нацгвардии отчитались об ударах по врагу и показали видео

Нацгвардейцы из 11 бригады имени Михаила Грушевского сдерживают российских оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях. За неделю подразделения аэроразведки этой бригады произвели 75 огневых поражений по позициям, военной технике и личному составу российской армии, еще более 20 поражений произвели артиллеристы бригады.

Видео дня

Ликвидированы десятки наблюдательных постов и мест сосредоточения личного состава вражеских войск, огневые точки, пушки, бронетехнику и склады боеприпасов. Детали рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, он также показал видео поражений.

В течение недели аэроразведчики 11 бригады НГУ провели 75 огневых поражений позиций и личного состава врага на Запорожском и Херсонском направлениях.

В частности, россияне потеряли:

  • 23 наблюдательных постов;
  • 11 единиц автобронетехники;
  • 8 складо с БК;
  • 7 антенн связи;
  • 3 пушки Д-30;
  • 12 мест пребывания о/с;
  • 5 БПЛА разного типа.
У врага минус 8 складов БК и три пушки: в Нацгвардии отчитались об ударах по врагу и показали видео

Плодотворно поработали и артиллерийские подразделения 11 бригады, входящей в Южное оперативно-территориальное объединение НГУ.

В частности, на Херсонском направлении они произвели 22 огневых поражений, уничтожив:

  • 12 позиций артиллерии;
  • 5 орудий противника и их боевые позиции.
У врага минус 8 складов БК и три пушки: в Нацгвардии отчитались об ударах по врагу и показали видео
У врага минус 8 складов БК и три пушки: в Нацгвардии отчитались об ударах по врагу и показали видео

Напомним, утром в Генштабе ВСУ традиционно обновили данные по потерям врага за время полномасштабного вторжения. Только за сутки 23 сентября ВСУ отменили еще 1400 оккупантов и 61 артсистему армии РФ. Кроме того, уничтожены 16 танков, 40 боевых бронированных машин, одна РСЗО, три средства ПВО, 65 БпЛА оперативно-тактического уровня, 73 автомобиля и десять единиц специальной техники россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!