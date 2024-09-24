ВСУ отминусовали еще 1400 оккупантов и 61 артсистему армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 645 150 военных преступников стали "грузом 200" или "300-ми". Около 1400 оккупантов попали в этот список во время боев прошедших суток.

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Накануне наши воины уничтожили также 269 единиц российской военной техники и вооружения. Обновленные данные о потерях врага 24 сентября обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Помимо большого количества живой силы, защитники обезвредили еще 61 артиллерийскую систему (всего 18 475), 40 боевых бронированных машин (17 292), 16 танков (8800), три средства ПВО (952) и одну РСЗО (1198) врага.

С неба приземлили 65 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 15 764). Также уничтожили 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 25 175), десять – специальной техники (3155) оккупантов.

Что касается остальных позиций потерь ВС РФ, данные за сутки не изменились: в списке остается минус 2595 крылатых ракет, 369 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, захватническая армия РФ понесла значительные потери в боях на Харьковском направлении с мая по сентябрь 2024 года. По данным ВСУ, за этот период было обезврежено более 16 тысяч оккупантов, из которых 5426 – ликвидированы, а 10 958 – ранены.

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