В ВСУ рассказали, сколько солдат Россия потеряла в боях в Харьковской области с мая

На востоке Украины, в Харьковской области, российская оккупационная армия понесла значительные потери в боях, которые продолжались с мая по сентябрь 2024 года. По данным Вооруженных сил Украины, за этот период оккупанты потеряли более 16 тысяч военнослужащих, из которых 5426 человек погибли, а 10 958 получили ранения.

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Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Харьков". Украинские защитники продолжают наносить мощные удары по вражеским силам.

В течение указанного периода было уничтожено 143 вражеских танка, из которых 69 уничтожено полностью, а 74 повреждено. Также зафиксировано уничтожение 211 боевых бронированных машин – 134 из них уничтожены, а 77 получили повреждения.

Кроме того, украинские подразделения уничтожили 1464 единицы автомобильной техники, из которых 866 полностью уничтожены, а 598 повреждены. Важными потерями для врага стали и 762 артиллерийские системы: 212 уничтожены и 550 повреждены.

Важной частью усилий украинских сил стало уничтожение 4458 беспилотных летательных аппаратов разных типов и 152 складов с боеприпасами.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ISW указали, что Силы обороны Украины имеют определенные успехи в районе Волчанска. Там ведутся бои за агрегатный завод, по состоянию на 19 сентября россияне еще присутствовали, контроль врага над ним 17 сентября подтверждал спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

А в 13-й БрОН "Хартия" рассказали, что оккупанты на Харьковском направлении понесли очень тяжелые потери и теперь преимущественно перешли к обороне. Им на подкрепление отправляют бывших "вагнеровцев" и "добровольцев", завербованных в тюрьмах РФ.

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