У врага – минус десятки наблюдательных постов и техника: в Нацвардии отчитались об ударах по оккупантам через неделю. Видео

Воины аэроразведки 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины за минувшую неделю (10-16 июня) активно поработали на Херсонском и Запорожском направлениях. Осуществлено 122 огневых поражений противника и его боевых позиций.

Видео дня

О потерях российских оккупантов рассказал командующий НГУ Александр Пивненко. На своем канале в Telegram в понедельник, 17 июня, он также поделился видео боевой работы нацгвардейцев.

Подтверждено уничтожение за неделю:

– одного FPV-дрона;

– 35 наблюдательных постов;

– двух единицы автобронетехники;

– двух зданий с л/с врага;

– одного танка;

– одного расчета БПЛА;

– двух антенн РЭБ.

Артиллерийскими и минометными расчетами на Херсонском направлении произведено 35 огневых поражений:

– семи позиций артиллерии;

– одного танка;

– одного миномета;

– одной единицы автобронетехники;

– одного плавучего средства;

– одной антенны РЭБ;

– трех расчетов БПЛА российских захватчиков.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, армия Российской Федерации основные усилия удерживает на Покровском направлении. Там сконцентрировано подавляющее количество ударных бригад и полков противника.

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