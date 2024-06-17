У врага – минус десятки наблюдательных постов и техника: в Нацвардии отчитались об ударах по оккупантам через неделю. Видео
Воины аэроразведки 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины за минувшую неделю (10-16 июня) активно поработали на Херсонском и Запорожском направлениях. Осуществлено 122 огневых поражений противника и его боевых позиций.
О потерях российских оккупантов рассказал командующий НГУ Александр Пивненко. На своем канале в Telegram в понедельник, 17 июня, он также поделился видео боевой работы нацгвардейцев.
Подтверждено уничтожение за неделю:
– одного FPV-дрона;
– 35 наблюдательных постов;
– двух единицы автобронетехники;
– двух зданий с л/с врага;
– одного танка;
– одного расчета БПЛА;
– двух антенн РЭБ.
Артиллерийскими и минометными расчетами на Херсонском направлении произведено 35 огневых поражений:
– семи позиций артиллерии;
– одного танка;
– одного миномета;
– одной единицы автобронетехники;
– одного плавучего средства;
– одной антенны РЭБ;
– трех расчетов БПЛА российских захватчиков.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, армия Российской Федерации основные усилия удерживает на Покровском направлении. Там сконцентрировано подавляющее количество ударных бригад и полков противника.
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