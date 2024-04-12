У врага минус гаубицы и миномет: на Запорожском направлении бойцы Нацгвардии метко отработали по целям. Видео

На Запорожском направлении во время проведения аэроразведки вглубь территории, удаленной от передовой линии, бойцы Национальной гвардии обнаружили и уничтожили позиции вражеской артиллерии. В частности, они им удалось ликвидировать две гаубицы Д-30 и 120-мм миномет противника.

Видео с уничтожением вражеской техники было опубликовано командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Александром Пивненко. Бойцы 1 штурмового отряда ЦСП "Омега" обошли систему РЭБ оккупантов и успешно отработали по враждебным позициям.

"На Запорожском направлении бойцы 1 штурмового отряда ЦСП "Омега", проведя аэроразведку вглубь от линии столкновения, обнаружили позиции вражеской артиллерии.

Обойдя систему РЭБ противника, спецназовцы Нацгвардии метко отработали по целям, уничтожив 2 гаубицы Д-30 и 120-мм миномет", – сообщил Пивненко.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска понесли очередные потери на Запорожском направлении в районе населенного пункта Роботино. В этот раз украинские защитники уничтожили самоходную огневую установку 9А317 комплекса "Бук-М2".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия из-за значительных потерь, которые понесут оккупационные силы в Украине, ищет "живую силу" для восстановления подразделений. Восполнять санитарные и безвозвратные потери и комплектовать новые подразделения российское командование взялось, в частности, отправляя в Украину личный состав Тихоокеанского флота и 11 армии военно-воздушных сил и ПВО.