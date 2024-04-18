У врага минус транспорт и БК: спецподразделение ГУР показало удары по оккупантам на Запорожском направлении. Видео

Российские оккупационные войска на Запорожском направлении понесли очередные потери. В этот раз целью украинских защитников стали вражеский транспорт и склады БК.

По врагу работало спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны "Кабул 9". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

Отмечается, что разведчики продолжают уничтожать нечисть на фронте. За последние два дня работы они удачно обнаружили и ликвидировали девять единиц военного транспорта и склады боеприпасов противника. Речь идет, в частности, об "УАЗах", "КамАЗах", пикапах с турелями и бензовозах.

"Горят УАЗы и КамАЗы, пикап с турелью, бензовоз – украинская земля очищается от российского железа. Слава Украине!" – отметили разведчики.

Напомним, Силы обороны Украины в боях за прошлые сутки обезвредили 910 российских оккупантов. Общие потери живой силы армии РФ составляют уже 456 960 солдат и офицеров убитыми и ранеными.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили комплекс дистанционного минирования и электротрансформатор врага в Харьковской области. Технику, которой хотели миновать украинскую землю, оккупанты замаскировали на своих позициях.

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