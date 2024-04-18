ВСУ отминусовали за сутки 910 оккупантов и 13 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины в боях за минувшие сутки обезвредили 910 российских оккупантов. Общие потери живой силы армии РФ составляют уже 456 960 солдат и офицеров убитыми и ранеными.

Также враг потерял много военной техники и вооружения, в частности 65 единиц накануне. Информацию об этом на 18 апреля обновил Генеральный штаб ВСУ.

К списку "демилитаризованной" техники РФ наши бойцы добавили 13 артиллерийских систем (всего 11 637), восемь боевых бронированных машин (13 835) и три танка (7196).

Защитники успешно "приземлили" с неба пять российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 9284). На земле сожгли еще 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн (15618) и пять – спецтехники (1915) захватчиков.

Кроме этого, за время полномасштабной войны ВСУ уничтожили 1046 РСЗО, 760 средств ПВО; сбили 2093 крылатые ракеты, 347 самолетов, 325 вертолетов; отправили на дно 26 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили комплекс дистанционного минирования и электротрансформатор врага на Харьковщине. Технику, которой хотели миновать украинскую землю, оккупанты замаскировали на своих позициях.

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