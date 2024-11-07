У врага минус укрытия, пушки и живая сила: в Нацгвардии показали работу дронов Харьковской области. Видео

В Харьковской области подразделения Национальной гвардии Украины продолжают успешно сдерживать атаки российских войск, применяя беспилотные летательные аппараты. В частности, дроны бригады "Хартия" совершают точные удары по позициям оккупантов, уничтожая важные военные объекты.

Видео дня

Соответствующее видео показал официальный канал командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко. В течение каждой ночи и дня украинские защитники используют дроны для нанесения ударов по укрытиям врага, артиллерийским системам и технике.

В частности, на видео показано, как украинские беспилотники ночью успешно уничтожают два укрытия российских войск и две российские пушки. Кроме того, были поражены несколько вражеских машин, пытавшихся отступить или маневрировать.

Дроны также нанесли удары по группам российской пехоты, двигавшейся на передовых позициях, уничтожив несколько оккупантов.

"Каждую ночь и каждый день наши подразделения сдерживают многочисленные атаки противника. На видео ночная работа беспилотников бригады Национальной гвардии Хартия. Бойцы точными сбросами уничтожили два укрытия оккупантов и две российские пушки на Харьковщине. Не выжило и несколько машин врага. А еще – наши дроны догнали несколько групп пехоты", – отметил Пивненко.

Напомним, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1400 военнослужащих захватнической армии РФ. Так что общее количество отличившейся в войне живой силы агрессора возросло до 704 300.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска пытались прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива в Донецкой области, но получили ответ от защитников Украины. Врагу пришлось отступить, потеряв несколько единиц техники.

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