ВСУ отминусовали 1400 оккупантов и 10 вражеских танков за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1400 военнослужащих захватнической армии РФ. Так что общее количество отминусованной в войне живой силы агрессора возросло до 704 300.

Видео дня

Накануне защитники также уничтожили 182 единицы военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 7 ноября озвучили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что воины обезвредили еще 24 артиллерийские системы (всего 20 194), 20 боевых бронированных машин (18 612), десять танков (9224) российских войск.

Защитники сбили 42 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 18 408). Также сожгли 78 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 28 411), восемь – специальной техники (3596) агрессора.

За время с начала полномасштабной войны ВСУ обезвредили 2631 крылатую ракету, 1245 РСЗО, 996 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны-камикадзе ГУР впервые поразили российские корабли в Каспийском море (в районе Дагестана). В результате "инновационной спецоперации" была повреждена российская флотилия в 1,5 тыс. км от границы с Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!