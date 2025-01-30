У врага не было шансов: нацгвардейцы показали 'ювелирную' ликвидацию оккупантов с помощью БПЛА. Видео

Украинские бойцы продолжают эффективно уничтожать врага благодаря технологическим возможностям и профессиональной работе с ударными БПЛА. Отдельный отряд "Крылья Омеги" провел точечную операцию, ликвидировав русских солдат высокоточным ударом.

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Беспилотник с ювелирной точностью поразил цель, не оставив оккупантов ни одного шанса на спасение. Соответствующие кадры показал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Благодаря профессиональным действиям спецназовцев и современным технологиям удалось нейтрализовать врага без лишних затрат боеприпасов и риска для украинских бойцов.

Только за минувшие сутки украинские гвардейцы нанесли значительные потери армии РФ. Была уничтожена бронетехника, артиллерийские системы, склады боеприпасов и средства радиоэлектронной борьбы.

В частности, враг потерял:

4 единицы бронетехники;

14 единиц автомобильной техники;

7 артиллерийских систем;

3 комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

6 складов боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили моторную лодку оккупантов на южном направлении. После точного удара плавсредство загорелось, а впоследствии затонуло.

Также сообщалось, что в ГУР показали, как минусируют оккупантов, их транспорт и оборудование. "Демилитаризацию" разведчики назвали "уничтожением нечистые".

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