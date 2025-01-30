У врага не было шансов: нацгвардейцы показали "ювелирную" ликвидацию оккупантов с помощью БПЛА. Видео
Украинские бойцы продолжают эффективно уничтожать врага благодаря технологическим возможностям и профессиональной работе с ударными БПЛА. Отдельный отряд "Крылья Омеги" провел точечную операцию, ликвидировав русских солдат высокоточным ударом.
Беспилотник с ювелирной точностью поразил цель, не оставив оккупантов ни одного шанса на спасение. Соответствующие кадры показал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
Благодаря профессиональным действиям спецназовцев и современным технологиям удалось нейтрализовать врага без лишних затрат боеприпасов и риска для украинских бойцов.
Только за минувшие сутки украинские гвардейцы нанесли значительные потери армии РФ. Была уничтожена бронетехника, артиллерийские системы, склады боеприпасов и средства радиоэлектронной борьбы.
В частности, враг потерял:
- 4 единицы бронетехники;
- 14 единиц автомобильной техники;
- 7 артиллерийских систем;
- 3 комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- 6 складов боеприпасов.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники с помощью FPV-дрона уничтожили моторную лодку оккупантов на южном направлении. После точного удара плавсредство загорелось, а впоследствии затонуло.
Также сообщалось, что в ГУР показали, как минусируют оккупантов, их транспорт и оборудование. "Демилитаризацию" разведчики назвали "уничтожением нечистые".
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