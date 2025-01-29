'Сгорел и пошел ко дну': украинские пограничники FPV-дроном поразили вражескую лодку на юге. Видео

Украинские пограничники продолжают эффективно уничтожать оккупантов и их технику. В этот раз под прицелом оказалась моторная лодка россиян, которую украинские защитники подожгли с помощью FPV-дрона.

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После точного удара плавсредство загорелось, а впоследствии полностью затонуло. Соответствующие кадры показала Государственная пограничная служба.

На южном направлении пилоты "боевых птиц" Госпогранслужбы методически уничтожают технику врага, лишая его возможности проводить операции на воде. FPV-дроны становятся все более эффективным оружием, с которым оккупанты просто не могут справиться.

Вражеская лодка, пытавшаяся выполнить задание, была поражена прямым попаданием. После детонации его охватил огонь и вскоре плавсредство ушло под воду. Это еще одна успешная операция украинских пограничников, не оставляющих врагу шансов на продвижение.

"Пограничники FPV-дроном поразили вражескую лодку на Юге – та сгорела и пошла ко дну. Уничтожаем врага и приближаем Победу!" – отметили пограничники.

Стоит отметить, что украинские воины накануне уменьшили численность российской оккупационной армии почти на 1700 захватчиков. Вместе с ними общие боевые потери России за время полномасштабного вторжения достигли 834 670 человек. Также уничтожены 222 единицы военной техники и вооружений.

Напомним, 28 января стало известно, что в Курщине воины ССО ликвидировали северокорейских солдат и захватили важные трофеи. Среди них средства связи и документы, которые помогут раскрыть планы вражеской армии.

Также сообщалось, что в ГУР показали, как минусируют оккупантов, их транспорт и оборудование. "Демилитаризацию" разведчики назвали "уничтожением нечистые".

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