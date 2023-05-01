'У врага появилась новая цель': в ОК 'Юг' объяснили цели новых ракетных ударов РФ по Украине

Россия продолжает производство ракет и снарядов для нанесения ударов по Украине. Теперь армия противника пытается разрушать логистические маршруты и логистические центры, что создаст препятствие для поставок вооружения ВСУ накануне масштабного контрнаступления.

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Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. При этом противник не отказался от поражения энергетических целей в нашей стране.

"В пропагандистских пабликах снова поднялся плач о том, что во время атаки в Украине давно не выключался свет", – заметила она.

Гуменюк подчеркнула, что оккупанты продолжают настаивать на собственном позерстве, демонстрируя мнимую силу и мощь, не имея реальных успехов на поле боя. Такую тактику они поддерживают с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Гуменюк, захватчики активизировали ведение разведки с помощью беспилотников, немного участились вылеты вражеской авиации, а вечером 24 февраля в акваторию Черного моря оккупанты вывели корабль с "Калибрами" на борту. Это может быть началом дальнейшего наращивания ракетоносителей в море и подготовкой к будущим ударам по Украине.