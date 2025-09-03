У врага за утро минус С-300 и РЛС: Силы обороны устроили оккупантам 'новую Чернобаевку' на Запорожье

Украинские защитники продолжают систематически минусовать живую силу и военную технику врага на фронте. Утром в среду, 3 сентября, наши бойцы устроили "новую Чернобаевку" на Запорожском направлении.

Благодаря результативной работе, оккупанты остались без комплекса противовоздушной обороны С-300 и радиолокационной станции (РЛС) 9С36. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко.

Что известно

"Сегодня утром, около 4:30 возле Алексеевки Силы обороны в Запорожье обезвредили комплекс ПВО С-300 и РЛС 9С36", – говорится в сообщении.

Он отметил, что позже наши подразделения предоставят доказательства блестящей операции.

Андрющенко подчеркнул, что использование россиянами РЛС 9С36 от комплекса "Бук" вместе с С-300 свидетельствует не о силе, а о вынужденности. По его словам, несмотря на заявления о способности "воевать бесконечно", у врага заметно не хватает радарных станций после успешной работы украинских подразделений.

"Кстати, это еще одна условная "Чернобаевка". В этом квадрате 19 августа ночью также был обезврежен комплекс С-300. "Можем повторить" приобретает совершенно иные смыслы в нашей войне. Так выглядит утро замечательных новостей", – иронично написал руководитель "Центра изучения оккупации".

