В России ждут переизбрания Путина, чтобы объявить новую волну мобилизации. Интервью с Жироховым

В настоящее время в Генеральном штабе ВСУ есть по меньшей мере два плана действий. Условный "план А" предполагает активную оборону, то есть возможность проводить также и контратаки, и "план В", предусматривающий отход на укрепленные позиции. Оба напрямую зависят от объемов военной помощи нашей стране от западных партнеров. Конечно, есть и "план С" – план освобождения всех оккупированных территорий. Но при прекращении помощи от США его реализация переносится на годы.

Несмотря на наступление, которое ведет российская оккупационная армия, у нее нет ресурса на операции стратегического характера, в частности, на захват Киева, Сум, Полтавы или Харькова. Однако ситуация на фронте сейчас хоть и контролируемая, но очень тяжелая. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Президент Зеленский сообщил о том, что у Генерального штаба ВСУ есть два плана действий. Оба они зависят от того, получит ли Украина необходимую военную помощь. По вашим оценкам, каков "план В" на случай, если не будет помощи от США и если помощь Европы не будет достаточной?

– У каждого Генерального штаба есть два, три или четыре варианта развития событий. В частности, один – на случай наступательных действий, один – для оборонных. Оборонные действия предполагают, что есть или сейчас создается определенная линия обороны, на которую отойдут наши силы. То есть они уже не будут биться за условный Часов Яр, за условные Бердичи и т.д., а отойдут на вторую или третью позицию, которые уже будут обустроены или обустройство которых завершается прямо сейчас, "в темпе вальса". И там они будут встречать врага. Минные поля и все остальное, как предусмотрено военной наукой.

Такой сценарий будет реализован в случае, если не будет достаточного количества оружия.

План "А" предусматривает активную оборону. То есть, кроме оборонных операций, будут также контрнаступательные операции, но очень и очень ограниченные.

– А как насчет "плана С" – освобождения всех оккупированных территорий Украины? Пока это мечта?

– На данном этапе, при наличии такого финансирования, при отсутствии военной помощи от Соединенных Штатов это фактически если и не мечта, то, по крайней мере, перспектива, откладываемая по меньшей мере на 2025-2026 годы.

– Наблюдая за развитием событий на фронте, у некоторых украинцев появились чуть ли не панические настроения. Мол, Россия может захватить большую часть нашей страны. По вашему мнению, есть ли поводы для паники?

– Я не знаю, откуда такие настроения. Ведь чтобы захватить большую часть Украины, сил и средств у россиян явно нет. И они сами ставят перед собой менее амбициозные задачи. Их задачи не меняются как минимум третий год. Это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Фантазии каких-нибудь российских военкоров или украинских "ждунов" я не буду даже комментировать. Никакого выхода на Днепр и захвата Киева, Харькова, Полтавы, Сум не просматривается. Возможно, такие планы действительно есть, но сил и средств хватает только для того, чтобы взять три населенных пункта "в три дома, в два забора", то есть для проведения локальных операций. Но провести стратегическую локальную операцию… Ну, по крайней мере, по состоянию на данный момент таких возможностей нет.

Если они объявят новую волну мобилизации, если сформируют ударные группы, то можно будет об этом говорить. Но сейчас у них уже есть недостаток личного состава. Контрактники не дают сделать так, чтобы потери были минимальными. Система контрактников дает сбой. И все чаще российские генералы и офицеры пишут в пабликах, что этого для наступательных действий явно недостаточно.

Итак, в России ожидают переизбрания Путина, чтобы можно было объявить новую волну мобилизации, обновить личный состав.

– Последний вопрос – относительно Авдеевского направления. Если я правильно понимаю, сегодня это самое горячее направление. Генерал Сырский сообщил о том, что оккупанты были выбиты из поселка Орловка, это хорошая новость. Но можем ли мы ожидать еще больше хороших новостей? Можем ли ожидать, что на этом направлении враг приостановит свое наступление?

– Думаю, сейчас уже нужно говорить не об Авдеевском, а о Покровском направлении. Потому что общая цель россиян ясна – они наступают в сторону Покровска, это ближайшая цель их наступления. Меньшими силами они наступают в направлении Курахово со стороны Марьинки. Вот и все.

А что касается каких-то наступательных действий наших Сил обороны… Все они локальные. Выбили российские подразделения из какого-то небольшого населенного пункта, который уже фактически не существует, – да, это улучшение тактических позиций. Но ни о каком наступлении в тех условиях, в которых сейчас находится украинская армия, я бы не стал говорить.

Возможно, в сводках Генерального штаба речь будет идти о том, что мы что-то освобождаем, но реальная ситуация очень тяжелая. Да, контролируемая, но не более.