У ВСУ есть успехи в Волчанске, оккупанты не прекращают штурмов в Донецкой области: анализ ISW

Украинские воины добились успеха на Харьковском направлении: они продвинулись в Волчанске. Между тем, российское командование готовит переброску живой силы для компенсации потерь и, возможно, формирует еще одну общевойсковую армию для войны против Украины.

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Тем временем не утихают и бои в Донецкой области, там у россиян есть продвижение в районе Северска и Авдеевки. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины не утихают ожесточенные бои. И в Волчанске украинским войскам удалось продвинуться по улице Соборной в центре города: об этом свидетельствуют кадры, обнародованные 25 июня.

Один из российских военных "блогеров" хвастался, что по украинским воинам в Волчанске оккупанты ударили планирующей бомбой FAB-3000 с единственным модулем планирования и коррекции, однако подтверждений этого в ISW не нашли.

Продолжаются бои под Волчанском и Тихим, а также вблизи Липцев и Глубокого.

При этом аналитики цитируют ряд украинских военных, из которых следует, что Силы обороны знают о намерении России перебросить на север Харьковщины дополнительные подразделения для восполнения потерь в живой силе. Туда уже прибыли российские подразделения, ранее находившиеся в Херсонской области и некоторых других направлениях боевых действий. Также спикер Харьковской группировки войск Юрий Повх и спикер группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявляли, что россияне собираются перебросить на Харьковщину подразделения "9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии"

"ISW недавно наблюдал за сообщениями о том, что российские военные перебросили подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с запада и юго-запада города Донецка на Харьковское направление, но не наблюдал никаких сообщений. По поводу российской "51-й армии". Заявления украинских официальных лиц свидетельствуют о том, что российские военные, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду предположительно возрожденной "51-й армии" времен Второй мировой войны. Однако сейчас российские военные страны переживают широкомасштабные реформы, включая создание новых общевойсковых формирований армейского уровня, а ссылки в украинских источниках на "51-ю армию" могут быть первым показателем того, что Россия сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине", – считают аналитики

В Донецкой области российские войска продолжают атаки. По данным ISW, недавно они продвинулись к юго-востоку от Северска в результате механизированного штурма.

"На видео с геолокацией, опубликованном 24 июня, видно, как украинские силы отражают механизированную атаку размером взвод из четырех боевых бронированных машин к югу от Спирного (юго-восточнее Северского), во время которой российские силы незначительно продвинулись. Российские военные блогеры продолжали утверждать что российские войска ведут бои и продвигаются в пределах Раздольевки (южнее Северского), а ISW наблюдала геолокационное подтверждение того, что российские войска вошли в юго-восточную часть населенного пункта по состоянию на 23 июня", – отметили аналитики.

В ISW добавили, что, по данным Генштаба ВСУ, на протяжении 24-25 июня захватчики продолжали атаки в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки, а также у Раздольевки.

Кроме того, 25 июня российские войска продолжали наступление в районе Часового Яра, однако продвинуться там им не удалось. Продолжались и бои у Калиновки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки.

Без подтвержденных продвижений атаковали оккупанты 25 июня и на Торецком направлении. При этом захватчики хвастались, что после оккупации Шумов дошли до окрестностей Пивничного, хотя подтверждений этому нет. Между тем по данным Генштаба 24 июня оккупанты атаковали вблизи Пивничного и Пивденного, а 25 июня выпустили по Торецку 11 управляемых планирующих бомб.

На северо-западе от Авдеевки незначительные продвижения у захватчиков есть.

"Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня, показывают, что российские войска продвинулись в полевом районе к северу от Сокола (к северо-западу от Авдеевки). 25 июня российские блогеры распространили геолокационные изображения, которые также подтверждают, что российские войска удерживают позиции вдоль дороги Очеретино-Покровск северо-западнее Очеретиного. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска наступают возле Яснобродовки (к западу от Авдеевки) и частично окружили украинские войска в этом районе", – рассказали в ISW.

Продолжаются бои вблизи Александрополя, а также возле Евгеньевки, Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, возле Уманского и Яснобродовки, вблизи Карловки, Невельского и Карловского водохранилища.

Идут бои также в районах Красногоровки (западнее Донецка), а также в районах сел Константиновка и Парасковеевка.

Напомним, накануне в ISW рассказывали, что ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донетчине.

Также аналитики отмечали, что Кремль пытается сохранить видимость стабильности после событий в Дагестане, когда группа вооруженных мужчин устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте, в результате чего погибли более 20 человек, большинство из них – сотрудники российской полиции.