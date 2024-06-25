ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донетчине: анализ ISW

Украинские Вооруженные силы осуществили контратаки и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. Тем временем российские войска продвинулись на Северском и Торецком направлениях.

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Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). Оккупанты также продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но подтвержденные изменения не были зафиксированы.

На геолокационных видео от 24 июня видно, как украинские силы вели огонь из стрелкового оружия по российским войскам в северо-восточной части Волчанска. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о возобновлении ограниченных позиций вдоль улицы Хлебороба.

Другие геолокационные кадры показывают, что украинские военные восстановили позиции в центре Старицы, северо-восточнее Харькова и юго-западнее Волчанска. Однако российские милблогеры утверждали, что украинские войска безуспешно контратаковали севернее Харькова близ Глубокого, в направлении Липцев и в Волчанске 23 и 24 июня.

Сообщается, что оккупанты продолжали атаковать поблизости и в Волчанске, а позиционные бои продолжались возле Глубокого.

24 июня российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Российские войска наступали: к северо-востоку от Купянска у Синьковки; юго-восточнее Купянска вблизи Песчаного и Стельмаховки; к западу от Сватового вблизи Копанки; северо-западнее Кременной близ Грековки, Макеевки, Невского; к западу от Кременной вблизи Торского; к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Российские войска также недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 июня, показывают, как захватчики из российского 119-го гвардейского воздушно-десантного полка (106-й гвардейской дивизии ВДВ) устанавливают флаг РФ на юго-востоке Раздолевки.

Бои продолжались: восточнее Северского возле Верхнекаменского; к северо-востоку от Северска близ Белогоровки; к югу от Северска возле Раздоловки и Выемки.

24 июня российские войска продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, однако подтвержденные изменения линии фронта не были зафиксированы. Бои продолжались в микрорайоне Канал близ Временного Яра, к западу от Временного Яра возле Ивановского, а также к северу вблизи Калиновки.

Российские силы недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня, показывают продвижение российских войск к востоку от Дружбы (северо-восточное направление от Торецка).

В тот же день российские войска продолжали наземные атаки западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Бои продолжались юго-западнее Донецка вблизи Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. На границе Донецкой и Запорожской областей также продолжались боевые действия, но подтвержденные изменения линии фронта не были зафиксированы.

24 июня русские войска продолжали наступательные операции вблизи Малой Токмачки (северо-восточное направление от Роботиного). Российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались вблизи Роботиного и северо-западнее Вербового (восточное направление от Роботиного), однако отмечали, что ситуация на линии фронта не изменилась на западе Запорожской области.

На восточном берегу Херсонской области вблизи населенного пункта Крынки продолжались позиционные бои. Российский блоггер заявил, что российские войска захватили контроль над неназванными островами в дельте Днепра после "кровавых боев", но признал, что небольшие группы украинской пехоты контратакуют и имеют преимущество в операциях с применением беспилотников на Херсонском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, разрешение украинским военным ограничено бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности по линии государственной границы. Об этом сказал Юрий Федоренко – командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр.

Ранее издание Associated Press писало, что в конце мая 2024 года 90 тысяч оккупантов готовились к новому наступлению на границе с Украиной. Именно в этот момент США разрешили бить по РФ своим оружием. В результате были уничтожены целые колонны оккупантов, которые двигались в сторону границы с Украиной.

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