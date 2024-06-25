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ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донетчине: анализ ISW

Иванна Шепель
War
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ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донетчине: анализ ISW

Украинские Вооруженные силы осуществили контратаки и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. Тем временем российские войска продвинулись на Северском и Торецком направлениях.

Видео дня

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). Оккупанты также продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но подтвержденные изменения не были зафиксированы.

На геолокационных видео от 24 июня видно, как украинские силы вели огонь из стрелкового оружия по российским войскам в северо-восточной части Волчанска. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о возобновлении ограниченных позиций вдоль улицы Хлебороба.

Другие геолокационные кадры показывают, что украинские военные восстановили позиции в центре Старицы, северо-восточнее Харькова и юго-западнее Волчанска. Однако российские милблогеры утверждали, что украинские войска безуспешно контратаковали севернее Харькова близ Глубокого, в направлении Липцев и в Волчанске 23 и 24 июня.

Сообщается, что оккупанты продолжали атаковать поблизости и в Волчанске, а позиционные бои продолжались возле Глубокого.

ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донетчине: анализ ISW

24 июня российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Российские войска наступали: к северо-востоку от Купянска у Синьковки; юго-восточнее Купянска вблизи Песчаного и Стельмаховки; к западу от Сватового вблизи Копанки; северо-западнее Кременной близ Грековки, Макеевки, Невского; к западу от Кременной вблизи Торского; к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донетчине: анализ ISW

Российские войска также недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 июня, показывают, как захватчики из российского 119-го гвардейского воздушно-десантного полка (106-й гвардейской дивизии ВДВ) устанавливают флаг РФ на юго-востоке Раздолевки.

Бои продолжались: восточнее Северского возле Верхнекаменского; к северо-востоку от Северска близ Белогоровки; к югу от Северска возле Раздоловки и Выемки.

ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донетчине: анализ ISW

24 июня российские войска продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, однако подтвержденные изменения линии фронта не были зафиксированы. Бои продолжались в микрорайоне Канал близ Временного Яра, к западу от Временного Яра возле Ивановского, а также к северу вблизи Калиновки.

ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донетчине: анализ ISW

Российские силы недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня, показывают продвижение российских войск к востоку от Дружбы (северо-восточное направление от Торецка).

В тот же день российские войска продолжали наземные атаки западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Бои продолжались юго-западнее Донецка вблизи Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. На границе Донецкой и Запорожской областей также продолжались боевые действия, но подтвержденные изменения линии фронта не были зафиксированы.

ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донетчине: анализ ISW

24 июня русские войска продолжали наступательные операции вблизи Малой Токмачки (северо-восточное направление от Роботиного). Российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались вблизи Роботиного и северо-западнее Вербового (восточное направление от Роботиного), однако отмечали, что ситуация на линии фронта не изменилась на западе Запорожской области.

ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донетчине: анализ ISW

На восточном берегу Херсонской области вблизи населенного пункта Крынки продолжались позиционные бои. Российский блоггер заявил, что российские войска захватили контроль над неназванными островами в дельте Днепра после "кровавых боев", но признал, что небольшие группы украинской пехоты контратакуют и имеют преимущество в операциях с применением беспилотников на Херсонском направлении.

ВСУ провели контратаки и вернули себе некоторые позиции на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донетчине: анализ ISW

Как сообщал OBOZ.UA, разрешение украинским военным ограничено бить западным оружием по России позволило уменьшить террор оккупантов в Харькове. Кроме того, армия страны-агрессора больше не чувствует себя в безопасности по линии государственной границы. Об этом сказал Юрий Федоренко – командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр.

Ранее издание Associated Press писало, что в конце мая 2024 года 90 тысяч оккупантов готовились к новому наступлению на границе с Украиной. Именно в этот момент США разрешили бить по РФ своим оружием. В результате были уничтожены целые колонны оккупантов, которые двигались в сторону границы с Украиной.

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