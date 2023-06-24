События в россии сегодня приковали к себе всеобщее внимание, но при этом не стоит забывать и про зону боевых действий в Украине.

Видео дня

А потому, коротко по событиям последних суток.

СОУ, как и ожидалось, продолжают успешную деятельность по размягчению полосы обеспечения РОВ.

В районе Работино у СОУ есть успехи в продвижении и не сегодняшний день в данной локации под контроль взято несколько господствующих высот, позволяющих оказывать эффективное огневое воздействие на сам населённый пункт, а так же окружающие его артиллерийские подразделения РОВ. Вынос арты продолжается.

В районе Пятихаток процесс закрепления позиций и их улучшение. РОВ пытаются давить с Грозового и через Лесное, но в обоих случаях все их действия отбиваются.

По Мокрым Ялам так же осуществляется работа СОУ, как в направлении Старомлиновки, так и по флангам. Группа РОВ в Ровнополе, похоже, оказалась в интересном положении.

План россиян по отвлечению внимания СОУ и рассредоточению ресурса активизацией на Лиманском и Купянском направлении, провалился. Оборона на данном плацдарме оказалась куда более монолитной, чем имитации эпического наступления РОВ, что и так было понятным.

В целом, ход событий в зоне БД идёт по плану СОУ, а суета в россии, безусловно, может внести свои коррективы, но на данном этапе пока скорее "нет", чем "да". Вот когда начнёт полыхать москва, тогда уже не исключено, мы сможем наблюдать крах системы управления РОВ и полную их дезорганизованность.