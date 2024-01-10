"Убирайтесь, вы тут чужие!" Террор российских оккупантов в Украине перешел на новый уровень

На захваченных украинских территориях российские оккупанты сегодня чувствует себя хозяевами. Но вот в Запорожской области, по утверждению местных жителей, орудуют как в последний день, а с недавнего времени еще и усилили террор.

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Подробнее о том, что сейчас происходит в оккупации, – читайте в материале OBOZ.UA.

Лечат только своих

Одним из последних "новшеств", которым оккупанты решили принудить жителей оккупированной территории к получению российских паспортов, стали новые правила оказания медпомощи. С 9 января 2024 года при обращении в поликлинику и даже при вызове скорой помощи необходим полис обязательного медицинского страхования – а для этого необходимо встать на учет как застрахованное лицо.

И несмотря на то, что в России заявляют будто этот полис может получить не только гражданин РФ, с жителями оккупированной территории Украины все намного сложнее.

По словам собеседницы OBOZ.UA из Бердянска, которая сейчас находится на подконтрольной Украине территории, все делается, чтобы сломить даже малейшее сопротивление.

"Моя тетя сейчас в оккупации, она инвалид третьей группы. Попыталась оформить полис ОМС, чтобы хотя бы не платить за жизненно необходимые визиты к врачу, однако это не удалось. Ей попросту отказали, так как она будто бы "не имеет законных оснований тут жить", представляете? Причина в том, что тетя официально нигде не работает и не обращалась за российским гражданством. Она рассказала мне, что "чиновница" ей прямым текстом заявила: "Убирайтесь, вы тут чужие!" – поделилась Ольга.

Ранее (летом 2023 г.) жителям временно оккупированной территории, находящимся на диспансерном учете, но не имеющим паспорта РФ и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), перестали выдавать бесплатные лекарственные препараты. Например, тот же инсулин, без которого диабетик просто умрет. И вот теперь – новый виток преступных издевательств и нарушения Международного гуманитарного права.

Но и непосредственно с получением медпомощи все очень непросто. Одна из причин – после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 г. из региона вынужденно уехали много квалифицированных врачей и медсестер.

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что не хватает 1300 врачей, а укомплектованность кадрами сейчас якобы 50%. Однако собеседник OBOZ.UA утверждает, что цифры неправдивы.

"На самом деле нехватка медиков – около 70%. Оккупационная власть "закрывает дыры", привлекая российских медиков, которых добровольно-принудительно отправляют сюда вахтовым методом. Но квалифицированные врачи ехать не хотят, они востребованных у себя дома, да и там не идут боевые действия, а тут можно ни за что умереть. Потому едут проштрафившиеся "экземпляры" или же только-только закончившие обучение, то есть не имеющие ни малейшего опыта", – говорит бывший сотрудник мелитопольской клиники, который хорошо знаком с ситуацией.

По его словам, наиболее опытные врачи "забронированы" для лечения оккупантов: "Офицеров точно оперируют российские хирургические бригады. Местным не доверяют".

Выгоняют на улицу даже с детьми

Еще одна "фишка" российских оккупантов на территории Запорожской области – так называемая национализация жилья. Если его посчитают бесхозным, то попросту отожмут.

В такой практике во всеуслышание признался главарь оккупационной администрации Евгений Балицкий в эфире росТВ. Сначала он сообщил, что в Мелитополе нет неработающих магазинов, так как их передали "другим людям", а потом признался, что то же самое происходит и с жильем.

"То же самое касается и брошенных домов, квартир. Мы с этим вопросом, можно сказать, не церемонимся. История нас рассудит, правы мы или нет, но мы забираем эти квартиры, объекты и передаем их силовикам, работникам суда, учителям, врачам и другим, которые приезжают к нам вахтовым методом. У нас есть такая практика", – цинично заявил гауляйтер.

Конечно же, он умолчал о том, что на самом деле оккупанты отжимают любой понравившийся им дом или квартиру – и неважно, живет ли кто-либо в них. Также считают бесхозным объектом, если квартира занята, например, арендаторами. Нет сделки по российскому законодательству – давай до свидания. Причем выгоняют на улицу даже семьи с детьми.

У тех украинцев, кто выехал из-за российской оккупации, жилье забирают уже массово – списки пустых квартир постоянно обновляют "председатели"

"Наиболее "вкусные" объекты сразу уходят оккупантам в погонах, зачастую – ФСБшникам. Тут целый бизнес по переоформлению жилья на их родственников из России. Эти квартиры и дома придерживают в расчете на то, что потом их можно будет продать по хорошей цене", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

Он убежден, что любые нарушения гуманитарного права, а также преступления и террор оккупанты не прекратят, пока их не вычистят с нашей земли. А до того времени рассчитывать на хоть какую-то законность не приходится.