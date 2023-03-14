Учат, спасают, лечат, волонтерят: Зеленский вручил награды украинским добровольцам и семьям погибших. Видео

В День украинского добровольца президентУкраины Владимир Зеленский вручил награды защитникам украинского государства. Люди, которые обучают, спасают, лечат и защищают – и делают это по зову сердца – стали неотъемлемой частью Сил обороны Украины.

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Тысячи, миллионов украинцев уже доказали миру безграничное мужество и силу украинского народа, теперь они делают все, чтобы доказать: Украина способна победить даже такого монстра как Россия. Видео с церемонии награждения Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

"Сегодня День украинского добровольца. День мужчин и женщин, чьи жизни и чье служение Украине во многом определяют нашу судьбу, судьбу нашего государства, судьбу свободного народа, судьбу Украины, которая не подчинится никаким захватчикам. Когда враг стремится уничтожить наше государство, тысячи и тысячи наших людей встают на защиту Украины и уничтожают врага. Когда-то мир ошибочно не ожидает от украинцев силы, миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не осталось ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины. Икогда пришедший на оккупант нашу землю, почему-то верит в себя, украинцы уверенно, глядя в глаза врагу, доказывают, что верить в Украине будут только в Украину, только у украинцев, только в нашу славу – славу украинского народа, славу добровольцев", – отметил глава государства.

Зеленский вручил награды мужчинам и женщинам, которые по зову сердца взяли в руки оружие, чтобы защитить независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также награды из рук президента получили семьи павших в бою воинов.

Среди получивших отличия была и депутат Киевсовета Алина Михайлова, любимая легендарного командира Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", который на днях погиб, защищая Бахмут. Ей Зеленский вручил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Получив награду, Михайлова, возглавляющая медицинскую службу добровольческого подразделения "Волки Да Винчи", сняла с рукава шеврон 1-го отдельного механизированного батальона, которым командовал погибший Герой Украины и подарила его Зеленскому.

Также вручали президенту шевроны своих подразделений и некоторые другие воины.

"Украинские добровольцы учат и лечат, украинские добровольцы волонтерят и непременно победят. 24 февраля, 2014 год, борьба за свободу Украины в 20 веке освободительные битвы, в более ранние времена - все это будет увековечено победой Украины, которую мы изо всех сил приближаем сейчас, ежедневно. Каждый и каждая, кто помогает, каждый и каждая, кто воспитывает своих детей в Украине, являются героями, смельчаками. Слава нашим воинам, слава всем вам, слава нашим добровольцам. Слава Украине!" –– подчеркнул Зеленский.

Так, в частности, глава государства вручил орден "Золотая Звезда" матери солдата Александра Мациевского, посмертно удостоенного звания Героя Украины.

Александр Мациевский добровольно вступил в силы территориальной обороны ВСУ. С марта 2022 участвовал в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности города Нежина Черниговской области и города Бахмута Донецкой области. В ноябре прошлого года в районе Соледара на Донетчине позиции его подразделения были атакованы противником. После этого Александр Мациевский с побратимами считались пропавшими без вести. После обмена телами погибших Александр Мациевский был идентифицирован и похоронен. Недавно в сети Интернет появилась видеозапись расстрела россиянами военнослужащего, на которой видно, что Александр Мациевский даже в плену у врага проявлял мужество, храбрость и верность Родине.

Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" жене и отцу младшего лейтенанта Тараса Бобанича.

С начала полномасштабной российской агрессии он во главе 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор" принимал участие в боях с российским агрессором в Киевской и Черниговской областях. В апреле 2022 года в составе ВСУ подразделения Тараса Бобанича сдерживали наступление противника на Харьковщине, отражая атаки врага вблизи населенного пункта Сулиговка и нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. Чтобы вывести личный состав из-под вражеских авиационных и артиллерийских ударов, Тарас Бобанич принял решение сменить позиции, при этом остался для огневого прикрытия перемещение подразделения. Он до последнего не покидал занятых позиций, но в результате обстрела получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Президент также вручил военным ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена "За мужество" III степени, медали "За военную службу Украине", "За спасенную жизнь" военнослужащим ВСУ и орден Богдана Хмельницкого II степени, орден "За мужество" ІІІ степени, медаль" За военную службу Украины военнослужащим Национальной гвардии. Кроме того, медалями "Защитнику Отечества" были отмечены служащие Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее стало известно, что 14 марта Зеленский провел заседание Ставки. Центральной темой заседания вновь стало сражение за Бахмут в Донецкой области.

Как отметили в Офисе президента Украины, рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут.