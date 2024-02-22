Удар был такой силы, что разлетелось все: новые детали атаки ВСУ на полигон оккупантов в Донецкой области и список ликвидированных. Фото

В результате ракетного удара ВСУ 20 февраля по полигону в Донецкой области погибли не менее 68 бойцов 36-й гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 06705) из Забайкалья. О таком числе погибших стало известно из списка, распространенного в российских волонтерских чатах.

Об этом сообщают "Важные истории". К тому же на страницах в социальных сетях у некоторых оккупантов из списка появились комментарии, подтверждающие их гибель.

Один из служащих части подтвердил, что такое количество российских военных погибло во время построения перед командующим 29-й армией Восточного округа, генерал-майором Олегом Моисеевым. По его словам, удар был настолько сильным, что "все разлетелось", и "было очень много раненых", некоторых из них отправили в госпиталь в Ростове-на-Дону.

Имена 66 бойцов известны, но двоих идентифицировать не удалось. Также издание обнаружило страницы в социальных сетях, предположительно, принадлежащих некоторым из погибших. Например, под фотографией одного из погибших, Александра Рустамова, появились комментарии: "Царство небесное, Сашенька!", "Люблю тебя, папочка, мягких облачков".

Сам Александр последний раз заходил в свой аккаунт днем раньше. В январе он еще собирал деньги от имени бойцов 36-й бригады на "оборудование для быстрой и эффективной борьбы с воздушными целями националистов".

Также за день до инцидента в сети появлялись другие солдаты из списка: Александр Пусев, Сергей Петров, Алексей Филимонов, Виталий Ищенко и Денис Сахацкий.

О большом количестве раненых и погибших сообщают и в волонтерских чатах оккупантов. В частности, российские волонтеры озабочены хватает ли пакетов для "200-х ".

"Меньше двух месяцев назад мы поздравляли молодых, веселых мужчин с Новым годом, они все мечтали поскорее попасть домой, к своим "Снегурочкам", а сегодня в сотни семей пришла беда, навсегда... Хочется выть от этого осознания. Но ты не выешь, а аккуратно спрашиваешь, хватает ли пакетов для 200-х. Думая о себе: срочно нужно заказать, совсем нет на складе", – пишут они.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 20 февраля, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. По нему ударили в момент построения военнослужащих, около 9 часов утра тремя ракетами из РСЗО HIMARS.

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