"Удар был запланирован": террорист Ходаковский признался, зачем Кремлю понадобилось "рождественское перемирие"

Представитель "ДНР", "полевой командир" террористов Александр Ходаковский признал, что так называемое рождественское перемирие было необходимо России с военной целью, а не для того, чтобы "верующие сходили в церковь" (как объясняли это раньше сами пропагандисты). Ходаковский утверждает: мол, 6 января Силы обороны Украины планировали нанести удар на упреждение по ВС РФ и "перемирие" помешало планам ВСУ.

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Конечно же, верить заявлению пособника Кремля не стоит. Однако интересен сам факт, что "ДНРовец" пошел вразрез с "официальной линией" российской пропаганды. Неожиданное признание Ходаковский сделал на своем канале в Telegram.

Он утверждает, что украинская армия якобы хотела совершить упреждающий удар, чтобы помешать подготовке оккупантов к наступлению. Операция, по словам террориста, была запланирована на 6 января.

"Но тут мы выступили со своей инициативой по установлению рождественского перемирия и поставили Зеленского в положение..." – написал Ходаковский.

Журналист и блогер Денис Казанський обратил внимание на то, что "полевой командир" псевдореспублики зачем-то признался, что российские объяснения "прекращение огня" были ложью.

"То есть, когда Зеленский говорил, что это просто уловка – он был прав. А патриарх РПЦ Кирилл просто лгал в интересах российской армии. Причем, сама же российская сторона это признает", – отметил блогер.

Напомним: патриарх Российской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий полномасштабную войну РФ против Украины и прославляющий путинских террористов, призывал к "рождественскому перемирию" и предлагал прекратить огонь с 12:00 6 января до 24:00 7 января. При этом он назвал войну "междоусобным конфликтом".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал такой призыв элементом пропаганды и циничной ловушкой.

Российская сторона в итоге не придерживалась режима "тишины", который сама же и объявила в одностороннем порядке.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Силах обороны объясняли: диктатор Владимир Путин объявил так называемую "тишину" на фронте на Рождество, чтобы получить паузу для своих оккупационных войск. Не исключено, что враг строил планы на новую атаку против Украины, но они не сбылись.

– Аналитики тоже обращали внимание на то, что РФ продолжает использовать религию как оружие. "Рождественским перемирием" враг пытался дискредитировать Украину.

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