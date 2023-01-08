В Силах обороны назвали причину неожиданного 'рождественского перемирия' от Путина

Украинские военные убеждены, что российский диктатор Владимир Путин объявил так называемую тишину на фронте на Рождество, чтобы получить паузу для своих оккупационных войск. Не исключено, что враг строил планы на новую атаку против Украины, но они не сбылись.

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Такое предположение высказала представитель Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Мнением она поделилась в эфире телемарафона 8 января (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Представитель Сил обороны напомнила, что на 6-7 января было предупреждение о предполагаемом ракетном обстреле со стороны РФ. Однако тактика врага меняется: он выискивает для себя резервы времени, в частности, чтобы подтянуть силы и средства.

"Погода этому не способствует и вполне вероятно, что эта подготовка была подвинута и погодными условиями также. Поскольку, чтобы подготовить ракетоносители, снарядить и вывести их в море, нужна соответствующая погода", – подчеркнула она.

Также добавила, что запас ракет у агрессора действительно исчерпывается, но это не значит, что тот прекратит удары по Украине или откажется от своих планов. По ее данным, на сегодня страна-агрессор вывела в Черное море два корабля, но среди них нет ракетоносителей, в том числе снаряженных "Калибрами".

Гуменюк говорит, что из-за холода и шторма оккупанты пока не завершили подготовку к массированным ракетным ударам по Украине.

"Доверия к врагу нет, и мы сразу отметили, что "рождественское перемирие" – это, вероятнее всего, вымогательство той паузы, которая ему нужна", – отметила она.

Украинские воины продолжили оборонять, освобождать свои земли и защищать местное население и в течение праздничного периода, как бы пропагандисты РФ не пытались его называть.

"Со стороны оккупантов обстрелы не останавливались. Они продолжали обстреливать и убивать людей на Херсонщине, атаковать Очаковское направление", – подытожила спикер ОК "Юг".

По данным ВМС ВСУ, Россия держит в Черном и Азовском морях по два военных корабля, но среди них (на утро 8 января) не было ни одного носителя крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море дежурят девять кораблей страны-агрессора, пять из которых могут потенциально нести "Калибры".

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики убеждены, что РФ продолжает использовать религию как оружие, о чем свидетельствовало циничное объявление диктатором Владимиром Путиным "перемирия". Таким образом враг пытается дискредитировать Украину.

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