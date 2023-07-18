'Удар, огонь в кабине – и все': штурман сбитого украинского Су-24 три часа шел минным полем к своим, чтобы спастись. Видео

Штурману украинского бомбардировщика Су-24 Сергею Вербицкому удалось выжить после того, как его самолет сбила вражеская ПВО. Экипаж в начале войны успел поразить оккупантов в Киевской, Сумской, Черниговской, Донецкой и Харьковской областях, а указом от 8 июля 2023 года военному было присвоено звание Героя Украины.

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Собственную историю борьбы штурман рассказал в сюжете ТСН. На счету у него 13 боевых вылетов, и как раз на 13-й попал под поражение. Это произошло в марте 2022 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Тогда вражеское нашествие как раз двигалось на Изюм в Харьковской области. Вербицкий вместе с пилотом, 41-летним Алексеем Коваленко, полетели на задание. Экипаж бомбардировщика знал, что этот вылет будет очень опасным, поскольку обойти вражескую ПВО практически невозможно.

"Был выбор вернуть, и я спрашивал километров за 20 до цели: "Леш, до конца?" Только махнул головой – "да", – рассказал Герой Украины.

Битва в небе длилась 13 часов. Экипаж выполнил задание, поразив вражескую колонну, но в одно мгновение военные почувствовали удар.

"Удар, огонь в кабине, дернул ручками и все", – рассказал о сбитии Вербицкий. Он успел катапультироваться.

Пилот Алексей Коваленко тогда погиб – он Герой Украины посмертно. С военным смогли попрощаться дома только после освобождения Харьковщины.

Сам же Вербицкий после того, как очутился на земле, понял, что находится на вражеской территории, и его будут искать. Три часа добирался к своим пешком и по минным полям.

"Когда дошел к своим по минным полям, они мне говорят: "Расскажи, как шел". Маршрут здесь через лес, здесь через поле, и к вам пришел. А они на меня посмотрели и говорят: "Там же все заминировано, как ты прошел?" А я как-то шел и не думал, что там могут быть мины", – рассказал штурман.

Вербицкий рассказывает, что сегодня пилотам и штурманам легче. Благодаря британским ракетам Storm Shadow они могут так не рисковать, как сам он в начале полномасштабной войны.

"Они не летают над целями, они сейчас пускают Storm Shadow за пределами действия ПВО, и это очень большой плюс", – заметил штурман.

Сейчас он прошел лечение и участия в полетах пока не принимает. Однако утверждает, что если бы можно было повернуть время назад, точно снова повторил бы тот же путь.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины военнослужащим. В перечне около 50 фамилий. В тот же день глава государства, находясь во Львове, провел церемонию торжественного вручения госнаград нашим защитникам.

"Каждая фамилия – это история отваги, это история воли, это история Украины", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на 500 дней полномасштабной войны России в Украине 298 украинцам и украинкам было присвоено высшее звание Героя Украины. Глава государства Владимир Зеленский призвал почтить их память;

– во время торжественного заседания Верховной Рады Украины по случаю Дня Конституции президент Владимир Зеленский также вручил высокие государственные награды воинам, мужественно и самоотверженно защищающим суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Глава государства присвоил звание Героя Украины 12 защитникам нашего государства.

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