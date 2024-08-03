Постепенно появляются некоторые подробности о масштабах ночных ударов по территории противника. Причём удары наносились сразу по нескольким областям, но самые яркие события, безусловно, развернулись в ростовской области, о чем мы писали ранее. Так, наше военное командование, комментируя удар по аэродрому Морозовск, сообщает о том, что он был зачищен. Это надо понимать как нечто большее, чем обычные последствия таких ударов. А в сети появляется все больше видео гигантских взрывов на территории авиабазы. Понятно, что пока рано рассуждать об ущербе, нанесённом противнику, в количественных категориях. Скорее всего, эти данные появятся позже.

Видео дня

Но уже понятно, что они будут не обычными. В данном случае потери именно в авиационной технике зависят от того, успел ли противник поднять самолёты в воздух до нанесения удара. А если успел, то какое количество. Похоже на то, что оставшиеся на земле аэропланы либо уничтожены, либо получили серьезные повреждения, которые безусловно вывели их из строя. Характер детонации боеприпасов был настолько мощным, что никаких других последствий быть просто не могло.

И вот на фоне бодрых отчётов местного губернатора и военного ведомства о том, что там сбили 36 дронов, интересным является комментарий одного из главных пропагандистских ТГ-каналов. Меньше всего там склонны признавать собственные потери и тем не менее, там пишут такое:

"Нехорошие новости из Ростовской области. Там враг устроил массированную атаку беспилотниками на Морозовский район. По нашим данным, большая часть беспилотников была сбита (власти заявили об уничтожении 36 дронов), но примерно еще 10 долетели до своих целей.

Предварительно сообщается, что под удар попал склад с боеприпасами, также вследствие детонации пожар перебросился на цистерны с топливом. Сгорели несколько единиц автотранспорта. Поступила также информация о повреждении двух самолетов Су-34. Пока источники не очень разговорчивы, но отметили, что не всю технику успели поднять в воздух по тревоге.

Также был атакован комбинат "Атлас" в Каменском районе. Он входит в состав Росрезерва. На комбинате хранилось топливо для армии. Увы, также есть попадания в цистерны. В целом собеседники в Минобороны отмечают увеличение числа беспилотников, которые враг уже едва ли не каждую ночь запускает по территории России. Нынешних механизмов их ликвидации не хватает. Причина банальна и очевидна – слишком много различных военных и околовоенных объектов расположены в европейской части России. Закрыть их все при помощи ПВО и даже РЭБов нет возможности".

Как не сложно заметить, эти деятели побоялись уличить военное ведомство во лжи и потому применили привычный прием, не ставя под сомнение количество сбитых дронов или ракет, они просто набрасывают ещё с десяток сверху, и вот именно они поразили аэродром. Причём поражение склада подтверждается прямо, а вот о потерях самолётов пишут очень аккуратно, чтобы не иметь проблем.

В данном случае интересно ещё и то, что профильный ТГ-канал противника, который много и часто пишет на темы военной авиации и в определённых кругах известный как "Fighterbomber", по состоянию на сейчас, пишет какую-то дичь про олимпиаду, но по поводу налёта на авиабазу Морозовск – молчит как рыба об лёд либо будто набрал в рот воды или что там у него во рту, что не дает возможности вещать на главную для него тему. Но это молчание очень показательно и говорит о том, что пациент пока не решил как освещать эту тему, поскольку краски слишком уж мрачные.