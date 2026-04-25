Удар по Новокуйбышевскому НПЗ вывел из строя до 80% мощностей завода: что известно. Спутниковое фото

В ночь на 23 апреля в Самарской области России был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Как стало известно, в результате атаки была выведена из строя большая часть производственных мощностей.

Видео дня

Об этом свидетельствуют опубликованные спутниковые снимки, которые исследовал Dnipro Osint. На опубликованных снимках, замечены следы возгорания установки АВТ-11.

Что известно

На спутниковых снимках обнаружены следы сильного горения установки АВТ-11. В результате атаки было выведено из строя 80% мощностей завода. Антидронные сетки, которые были установлены на территории завода, не помогли от беспилотников.

По предварительным оценкам, выведено из строя до 80% производственных мощностей завода, который перерабатывал около 6 млн. тонн нефти в год. Кроме того, пожар в результате атаки повредил техническую эстакаду и резервуар.

Что известно о заводе

Заметим, что на заводе расположены два ключевых технологических блока: ЭЛОУ-11 с суточной производительностью 18 900 тонн и ЭЛОУ-9, который способенперерабатывать 4 700 тонн в сутки.

За год НПЗ перерабатывает примерно 8,3 млн тонн нефти, (около 160 тысяч баррелей в сутки).

В прошлом году предприятие переработало 5,74 млн тонн сырья. В результате произвел 1,10 млн тонн бензина, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута.

Кроме того, украинские дроны посетили Нижегородскую область РФ. Там прогремела серия взрывов. По предварительной информации, в городе Кстово украинские беспилотники атаковали нефтебазу.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском Туапсе (Краснодарский край) вызвал так много дыма, что он растянулся на сотни километров. Сейчас он достиг территории Ставрополя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!