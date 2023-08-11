Российские оккупанты видят явную угрозу в поставках Украине истребителей F-16, именно поэтому попытались сорвать эту поставку, а точнее, оттянуть её, ударом по месту где, якобы, базировались пилоты.

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В принципе, это достаточно предсказуемые действия от оккупантов, но они в очередной раз указывают и на другой момент в истории, связанной с поставками Украине F-16...

Мне часто задавали вопрос, когда мы можем получить F-16, на что я всегда отвечал, довольно очевидной констатацией факта о готовности пилотов и не только.

Мы сможем получить F-16 не только когда будут готовы на них летать пилоты, но и когда будет подготовлен соответствующий обслуживающий персонал, налажена логистика поставок, размещена необходимая инфраструктура на одном из аэродромов и обеспечена его защита. Защита от ракетных ударов.

И последний пункт особо важен. Ведь мы в очередной раз видим, что гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал" могут сбиты при пролёте в Киевской области, где размещены соответствующие средства ПВО, а там где их нет... Нет и препятствий. Следовательно, аналогичная ПВО должна защищать F-16.

Именно, аналогичная, ведь с F-16 не получится так как с, например, Су-24, когда есть угроза - перебазировать их на другой аэродром. Ведь если F-16 просто поднять в воздух, а аэродром будет разрушен, второго такого с такой же в инфраструктурой, просто не будет. Поэтому - ПВО.

Между тем, наши партнёры пока не предоставили нам достаточного количества ПВО даже, чтобы закрыть все города миллионники, не говоря уже о выделении на стратегические объекты. С другой стороны, стратегические объекты в период войны, важнее городов миллионников и это следует понимать.

Это, к слову сказать, в очередной раз демонстрирует то, как все виды вооружений комплексно связаны между собой. Сам по себе один тип вооружений ничего не решает, ведь он охватывает свой узкий функционал и если мы говорим о F-16, то следует говорить и о ПВО.