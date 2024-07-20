Удар РФ по Николаеву: возросло количество жертв, среди раненых дети

19 июля вечером, в 17:13, враг нанес удар по жилому кварталу города Николаев авиационной ракетой Х-59. По состоянию на утро 20 июля стало известно, что количество жертв в результате российской атаки возросло до 4 человек.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram. К сожалению, один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм.

"К сожалению, стало известно, что в больнице умер мужчина. Соболезнования близким и родным. По состоянию на сейчас уже четыре погибших из-за российского прилета, в том числе и ребенок", – сообщил Сенкевич.

С самого утра коммунальные службы работают над ликвидацией последствий удара по жилищному сектору в Николаеве. Также жителям раздают необходимые материалы для закрытия выбитых окон и дверей.

"Это просто очередной акт российского терроризма. Ударить в то время, когда люди на улице уходят с работы, по жилому сектору может только российский террорист" – подчеркнул мэр города.

Ранее сообщалось о трех погибших – 13-летнем мальчике и двух женщинах в возрасте 53 и 63 лет.

Во время атаки оккупантов взрывная волна и обломки ракеты повредили девять многоквартирных домов, дошкольное учреждение и автомобили.

24 человека получили ранения, среди которых четверо детей. Амбулаторно была оказана медицинская помощь девяти взрослым и двум детям, еще двум взрослым и двум детям оказывали помощь в медицинских учреждениях. Утром 20 июля стало известно, что один из пострадавших, который находился в больнице, умер.

Кроме того, как сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, 19 июля в 17:15 Мишково-Погореловская община Николаевской области испытала ракетный удар. Поврежден ангар на территории фермерского хозяйства, также произошло возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидировали огнеборцы. Пострадавших нет.

Как сообщили в МВД, среди пострадавших было четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет. Всего оккупанты повредили 26 объектов: 10 многоэтажек, 15 транспортных средств и дошкольное учебное заведение.

Ранее сообщалось, что российские войска с ночи 20 июля атаковали Харьковщину. Под вражеским огнем оказался ряд населенных пунктов: в местах попаданий загорались пожары, разрушениям подверглась инфраструктура, админздания, склады, зернохранилище, более 50 жилых домов.

Напомним, в ночь на 20 июля РФ атаковала Украину дронами и ракетами: под ударом оказались пять областей, сообщается о прилетах по инфраструктуре.