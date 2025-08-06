Удар России по Херсонской ОВА 5 июня: как админздание выглядит изнутри. Фото

В сети показали, как выглядит административное здание Херсонской ОВА после нескольких российских атак и ударов КАБами. После деоккупации города на объекте не было ни гражданских, ни военных.

Об этом сообщил руководитель исполнительного аппарата областного совета в Херсонском областном совете Юрий Соболевский. Фото разрушенного здания он показал на своей Facebook-странице.

Детали

"Так сейчас изнутри выглядит здание Херсонского областного совета и областной государственной администрации после нескольких ракетных ударов и недавних авиаударов управляемыми авиабомбами (КАБами)", – говорится в сообщении.

По словам Соболевского, атака оккупантов по объекту является очередным актом террора против гражданского населения. Ведь рядом с админзданием находится жилой дом, в который недавно попал вражеский КАБ.

"Еще раз подчеркну: после деоккупации города это здание не использовалось ни в гражданских, ни в военных целях. Здание было пустым", – указано в сообщении.

Что предшествовало

5 июня российские оккупанты дважды атаковали здание Херсонской областной военной администрации управляемыми авиационными бомбами. В результате удара объект разрушен фактически до фундамента. Тогда пострадал один человек.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение здания Херсонской ОГА и заявил, что РФ откровенно разрушает жизнь. Чтобы остановить агрессора, нужна сила, которая до сих пор не применена ради мира, подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 6 августа российская армия массированно атаковала Измаильский район Одесской области дронами-камикадзе. В результате обстрела зафиксировано повреждение газовой инфраструктуры. Взрывы в Одесской области были настолько интенсивными, что их было видно из румынских городов, таких как Браила и Галац.

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