Ударили по военным поездам: 'Призраки' ГУР в Крыму нарушили железнодорожную логистику оккупантов. Видео

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Примари" провело серию ударов по железнодорожной логистике российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Во время операции украинские разведчики атаковали военные грузовые поезда, которые перевозили технику и топливо для армии РФ.

Об этом сообщили в ГУР МО. По данным разведки, операция состоялась в апреле 2026 года и была направлена на осложнение снабжения российских войск на оккупированном полуострове.

В ГУР обнародовали эксклюзивные кадры поражения российских целей. На видео зафиксированы моменты атак по военным эшелонам и объектам логистики оккупантов.

Удары по военным эшелонам

В рамках операции спецназовцы нанесли пять прицельных ударов по вражеским объектам железнодорожной логистики. Атаки осуществлялись непосредственно во время движения грузовых поездов.

"Врезали по вражеским военным поездам – "Призраки" ГУР в Крыму нарушили железнодорожную логистику оккупантов. Очередные результаты боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма – пылали объекты железнодорожной логистики российской оккупационной армии", – сообщили в разведке.

По информации ГУР, в результате были поражены локомотивы, которые оккупанты использовали для транспортировки военной техники, горючего и другого обеспечения для российской армии. Также под удар попала одна из цистерн.

В разведке отметили, что систематическая работа по срыву и усложнению логистики российских сил продолжается. Украинские спецподразделения и в дальнейшем будут наносить удары по маршрутам снабжения, которые использует армия РФ на оккупированных территориях.

В ночь с 18 на 19 апреля, в оккупированном Крыму бойцы спецподразделения "Призраки" поразили два больших десантных корабля РФ. Также среди уничтоженных целей наших разведчиков – радиолокационная станция "Подлет-К1".

Также недавно "Призраки" ГУР проредили береговую охрану оккупантов в Крыму. Бойцы спецподразделения поразили самолет, три катера и судно обеспечения врага.

