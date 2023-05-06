Ударить по золотым складам Путина на Алтае: майор объяснил, почему это важно

Украина должна наносить наибольший ущерб стране-оккупанту России, в частности, ее экономике, чтобы уменьшать ее возможности для ведения агрессивной войны. В частности, одной из целей для атак могут быть склады золота, расположенные на Алтае.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "На Алтае большие склады золота – золотой запас РФ. Это символ их финансовой стабильности. Можно было бы осуществить мощную атаку именно на эти склады", – подчеркнул он.

"Очень важно нанести вред экономике страны-агрессора. Это существенно подорвало бы ее возможности вести войну", – сказал он.

В этом контексте Гетьман заметил, что подрывы крупных нефтебаз врага являются крайне эффективным методом его существенного ослабления на поле боя. В частности, по его оценкам, последние случаи "бавовны" на российских нефтебазах приведут к тому, что уже через 1-2 недели оккупант предстанет перед серьезной проблемой нехватки горючего.

"Когда крупные нефтебазы уничтожены, с пополнением запасов возникнут большие проблемы. Они еще могут ездить, но запас закончится через неделю, максимум – через две. А дальше находить горючее будет не так просто, ведь логистическое плечо доставки более тысячи километров", – пояснил ветеран войны.

Он добавил, что "бавовна" на нефтебазах предшествует мощному наступлению украинских Сил обороны.

Полную версию интервью с Алексеем Гетьманом вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 4 мая в Краснодарском крае России вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. 3 мая в порту Тамани вспыхнул резервуар с топливом. 29 апреля вспыхнула нефтебаза в Севастополе.