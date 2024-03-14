Удары БпЛА по России: всплыла правда о последствиях последних атак

В последние дни произошли массированные атаки украинских ударных дронов по территории страны-террористки России. Об их последствиях есть много сообщений в информационном пространстве, однако не все они соответствуют действительности. В частности, сообщения о якобы уничтожении ДРЛО А-50 в Таганроге.

Об этом рассказал автор Telegram-канала "Досье Шпиона". Он уточнил последствия атак на некоторых объектах, о которых была ложная информация в СМИ.

Прежде всего автор Telegram-канала уточнил информацию об ущербе, нанесенном ударами беспилотников по Таганрогскому авиационному заводу им. Бериева, в частности, о якобы уничтожении борта А-50 в результате этой атаки.

"Мои источники этой информации не подтверждают. Однако результатом атаки стало повреждение одного из бортов, находившегося на техническом обслуживании. В ангаре, куда прилетели два ударных БПЛА, находился самолет-амфибия Бе-200. Борт получил повреждение фюзеляжа и правого крыла", – говорится в сообщении "Досье Шпиона".

Отметим, что по данным The Military Balance 2023, в строю вооруженных сил России насчитывается лишь один Бе-200, приписанный к морской авиации ВМФ РФ.

В ночь на 12 марта четыре ударные дроны атаковали нефтебазу в российском городе Орел. Возникла вспышка.

"В результате удара выведены из строя три резервуара хранения нефтепродуктов, общим объемом 6000 м3", – сообщил автор канала.

В ту же ночь два ударных БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Нижегородской области.

"Возник сильный пожар. Повреждены основные установки переработки нефти", - отметил автор "Досье Шпиона".

Также в ночь на 12 марта дроны нанесли удар по трансформаторной подстанции "Черемошное" в Белгородской области.

"В результате атаки на объекте произошло возгорание оборудования подстанции. Обесточены 10 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Днем 12 марта ударные беспилотники атаковали с/х предприятие в приграничном районе Белгородской области, которое по данным "Досье Шпиона" на время войны используется на нужды российской 1 Танковой Армии. В результате удара был поврежден ангар, который россияне использовали как ремонтную базу военной техники. Пострадавших нет, отметил автор Telegram-канала.

Вечером 12 марта был нанесен удар по газораспределительной станции в приграничном районе Брянской области. Станция обслуживает дома местных жителей и предприятия, а также находилась в цепочке транзита газа из Брянской области в Черниговскую, которая после начала полномасштабного вторжения была остановлена, сообщил автор канала.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что все объекты, которые Россия использует в военных целях против Украины, могут испытывать удары – на оккупированных территориях или в самой РФ. Он предупредил, что подобная работа будет продолжаться.

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