Удары с флангов и тактика котлов: Симороз оценил тактику оккупантов в Украине и указал на угрозы

Последние события на фронте, в частности вблизи Торецка, вызывают серьезное беспокойство. Враг пытается реализовать тактику полуокружения - создать "котел", в котором украинским силам будет крайне сложно удержать оборону.

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Особенно тревожная ситуация - на Бахмутском направлении, что может повлечь давление на Торецк и Константиновку. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

"Там очень тяжелая ситуация, которую однозначно нужно выравнивать. Часов Яр, Константиновка, стратегические дороги - все это ведет к очень нехорошим историям, которые уже были. Нам некуда отступать. Все, что позади, имеет стратегическое значение. Мы видим, что ухудшилась ситуация на Бахмутском направлении, а это несет угрозу для направления Торецка, Константиновки", - сказал он.

По мнению эксперта, российская армия изменила свою стратегию: от масштабных колонн к тактике, которая напоминает подходы немецких генералов Второй мировой войны. Речь идет об ударах с флангов, окружении и создании "котлов". Это позволяет врагу атаковать обходными путями, навязывая инициативу.

"Итак, эта тактика не нова. Известно и множество методов, как с этим бороться - военная книга рассказывает, как противодействовать этим вещам. Но на это нужен ресурс, нужна грамотная тактика, нужны инженерные фортификации, эшелонированные линии обороны и истощение врага. Потому что на эти фланговые удары враг тратит больше, чем в классическом наступлении. Врагу действительно можно нанести поражение, но у нас очень большая проблема в тактике. Мы не видим логических действий нашего командования, не видим применения военной науки. Нужен человеческий ресурс и фортификационные сооружения. О какой обороне может идти речь, если у нас нет людей?" - сказал Симороз.

Он также обратил внимание на серьезную проблему с ротацией. По словам эксперта, украинские военные находятся на передовых позициях по 45 суток, что неприемлемо - ни с физиологической, ни с психологической точки зрения.

"По 45 дней люди находятся на передовых позициях - это не про оборону. Даже если при таких условиях солдат уцелеет, психологически он уже будет выведен из строя как боевая единица. Солдат может там находиться до 5 дней, в идеале 3 дня, и ротироваться. Наше командование до сих пор не может этого понять", - пояснил он.

Кроме того, дроновая ситуация также усложняет эвакуационные и ротационные мероприятия.

"К сожалению, по дронам враг преобладает. Сырский рассказывал, что россияне преобладают только по дронам на оптоволокне, а по FPV-дронам мы имеем преимущество, но на самом деле это не так", - добавил эксперт.

Напомним, российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Днепра. Враг не оставляет попыток вытеснить защитников Украины с Херсонщины, но несет потери.

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