'Удобно работать': экипаж 'Богданы' рассказал о преимуществах обновленной САУ. Видео

Военнослужащий рассказал, о том, как зарекомендовала себя обновленная самоходная гаубица "Богдана" в бою. О финансировании серийного производства обновленной украинской артиллерийской установки, начатой в 2022 году, сообщил министр обороны Алексей Резников в начале 2023 года.

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В настоящее время обновленная САУ уже проходит испытания в армии. Так, военнослужащий отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна с позывным "Папа" рассказал о преимуществах "Богданы". Видео выложили на YouTube-канале бригады.

Как рассказывают военные, в кабине обновленной "Богданы" чувствуешь себя "словно в хорошей иномарке". Она оснащена удобным компьютером, имеет климат-контроль и многое другое.

"Есть с чем сравнить. Первая, экспериментальная все гораздо лучше и комфортнее, лучше компьютер работает. Есть климат контроль, автономка", – рассказывает Папа.

В момент выстрела экипаж в кабине чувствует себя комфортно. Как отмечает защитник, в бою "Богдана" очень стойкая и во время выстрела не шатается. Максимальное расстояние, на котором гаубица может поразить цель, составляет примерно 42 километра.

В то же время недостатком САУ является то, что у "Богданы" нет автоматического механизма зарядки, что уменьшает скорострельность.

Однако, как заметил военный, для врага "Богдана" "сладкая цель". Оккупанты интенсивно охотятся за дальнобойной пушкой.

"Зенитки сегодня работали ночью интенсивно. Очень много коптеров летают, их орланы летают", – рассказывает "Папа".

Однако поразить ее врагу будет достаточно сложно, поскольку "Богдана" достаточно маневренная.

Напомним, что Данилов заявил, что Украина имеет право на удары по территории РФ оружием собственного производства. Согласно договоренностям Силы обороны не могут применять для таких ударов вооружения стран партнеров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие беспилотники производит Украина для ВСУ. Вицепремьер-министр по инновациям Михаил Федоров заверил, что в Украине с производством дронов не все так плохо, как пытаются подать скептики – мол, темпы производства растут и сегодня уже около 40 компаний могут официально продавать дроны государству, тогда как в прошлом году их было всего 7. В целом, по его словам, в Украине работает около 200 компаний по разработке БПЛА.